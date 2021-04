Fuerteventura rechaza el traslado de inmigrantes a establecimientos hoteleros

La saturación que sufría la Nave del Queso, propiedad del Cabildo majorero y cedida para la acoger a los migrantes obligados a pasar cuarentena a su llegaba bien por haber tenido contacto estrecho con enfermos de covid o por estar ellos mismos contagidos,provocó las críticas de las organizaciones humanitarias y sus denunciaslas nulas condiciones de salubridad de ese espacio.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, tildó ayer la decisión de Migracione de “improvisada e unilateral, que afecta de lleno al turismo”.

“No podemos seguir tolerando esta descoordinación. Desde el Cabildo de Fuerteventura estamos colaborando en todo lo que se nos ha pedido; la cesión de la segunda nave para acoger a los migrantes ya tiene su expediente listo. Nosotros hemos cumplido. Pero no podemos aceptar decisiones unilaterales e improvisadas. Está en juego la recuperación del sector turístico y con ello, en buena medida, la de la economía de la Isla”, subrayó.

En el mismo sentido el alcalde de Antigua, Matías Peña, tachó de “vergüenza por parte del Delegado del Gobierno no haber dado aviso alguno sobre este alojamiento completamente irregular y que acepte sin rechistar la imposición de decisiones del Estado, que ponen en riesgo la economía de una localidad turística de la que dependen cientos de puestos de trabajo”. En un comunicado subrayó que si bien desde el Ayuntamiento de Antigua se considera necesario darle a los inmigrantes los derechos que precisan, considera ante la llegada de visitantes británicos a partir del 17 de mayo no es este no es el mejor momento de llevar a migrantes a complejos turísticos.

Tampoco el máximo responsable de la patronal turística de la Isla escondió su indignación. , Antonio Hormiga acusó al Estado de “atacar al sector turístico” con esta decisión. “El Gobierno central no puede obviar, además, que el alojamiento de los migrantes en los establecimientos hoteleros constituye un claro efecto llamada que dificulta, más si cabe, la gestión migratoria”.