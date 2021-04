El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a agilizar la tramitación de los fondos que lleguen al Archipiélago para acelerar la salida de la crisis económica y social derivada de la pandemia de la covid-19. Si bien, Torres destacó que será una tarea complicada por la falta de recursos humanos en las instituciones, ocasionada por “las tasas de reposición que han dejado vacía la Administración Públicas y la temporalidad heredada”. A esto se suma que los fondos tienen una fecha límite para su ejecución, por lo que tienen que trabajar a contrarreloj para no perder las ayudas. “Caminaremos con la mayor agilidad en todos los recursos que nos vengan, con la apuesta permanente por la estabilidad, el diálogo y por colocarnos en el lugar de los demás”, aseguró Torres durante su intervención en el Comité Regional ordinario del PSOE en las Islas, que se celebró ayer de manera telemática, desde el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.

Torres repasó la gestión de su Ejecutivo y destacó el trabajo de coordinación entre las administraciones para contener el virus. El presidente autonómico aseguró que la “unidad de acción” ha sido la clave para desarrollar su labor durante esta crisis. “Es escuchar a todos, los que están con nosotros y los que no. Es escuchar al Gobierno y a la oposición. Es elevar la voz lealmente al Gobierno de España para hacer las cosas lo mejor posible”, detalló. Además, se mostró convencido de que la ciudadanía ha sabido valorar “las decisiones tremendas” que han tenido que tomar y que se les “haya explicado con claridad la dureza de la situación”.

Torres aseguró que gracias a la “lealtad” que mantiene hacia el Gobierno central Canarias ha obtenido más ayudas directas que el resto de comunidades autónomas, así como el desbloqueo del superávit o el acceso a los fondos React de la Unión Europea. Torres quiso sacar pecho por sus méritos, porque otras formaciones “practican el victimismo como política”.

Canarias debería tener unos parámetros económicos distintos, porque recibía 17 millones de turistas al año, aseguró Torres. Quien explicó que las Islas no bajaban del 20% de paro porque “tenía una situación estructural que no se corregía y no se utilizaban los fondos para lograr el equilibrio social”. Algo que se comprometió a subsanar porque “ahora hay gobiernos progresistas y recursos para conseguirlo”. Esta crisis, en su opinión, no tienen nada que ver con las anteriores, porque “ha tenido una respuesta distinta”, gracias a que “hay un Gobierno progresista, que prioriza a la clase trabajadora”.

“El fenómeno migratorio no es un problema, es una realidad que ha existido siempre y seguirá existiendo”, subrayó Torres y reconoció que inicialmente hubo descoordinación y dificultades para atender a las personas que llegaban a las costas canarias, pero se ha ido dando respuesta a esos problemas. “Nosotros solos no podemos pero, aún así, no le daríamos jamás la espalda a ninguna persona que venga a nuestra tierra buscando un futuro mejor”, defendió Torres.

Sobre la vida interna del partido, el presidente de los socialistas en Canarias destacó que en los próximos meses afrontarán el Congreso Federal, el Regional, los insulares y los locales, por lo que invitó a sus compañeros a “poner cabeza en esas decisiones”. Para terminar, quiso hacer hincapié en que la formación debe crecer “desde el debate plural y transparente” y señaló que “los enemigos del PSOE son los que están fuera de la organización”.