‘Ex’ de Cs impulsan distintos proyectos de centro liberal no nacionalista

El primero de estos proyecto surgidos de los restos del naufragio de Cs en las Islas es ‘Soy Canarias’, un partido que acaba de ser registrado en el Ministerio del Interior y que tiene como principal impulsor a David Morales, quien fuera entre noviembre de 2019 y hasta hace apenas unas semanas coordinador provincial de Las Palmas, además de aspirante, como número dos de la lista por la provincia oriental, a un escaño en el Congreso en 2019. Junto a Morales, vinculado al sector turístico del sur de Gran Canaria, apadrinan el proyecto, Manuel Agustín Florido, también un ex dirigente local de Cs (coordinador en Telde), y Roberto Marcos González Martín, otro representante hotelero de la Isla.

Los dos primeros figuran en el registro del partido en el Ministerio como miembros de la dirección ejecutiva del nuevo partido, y el tercero como integrante de la junta directiva. Sin embargo, el partido carece por ahora de estructura orgánica ni ha puesto en marcha un proceso de registro de militancia.

Morales asegura en este sentido que lo único que se ha hecho hasta el momento ha sido el mero registro del nombre del partido, con fecha del 15 de abril y cuyas siglas de identificación serán SCN. “De momento solo hemos dado de alta al partido. Somos un grupo de personas que ya valoraremos si a medio o largo plazo le damos recorrido”, afirma Morales, quien recuerda que varias de las personas que están detrás del proyecto ya crearon hace algo más de un año la Organización Canaria de Turismo.

Morales asegura que este grupo de “cerca de 30 personas” que impulsa el nuevo proyecto “está siempre involucrada en iniciativas que den respuestas a los problemas y retos de la sociedad canaria” desde espacios integradores y que tienen a Canarias en el centro de mira. “Algunos de nosotros hemos estado en Cs, pero la iniciativa no tiene nada que ver con lo que está pasando en esta organización política ni tampoco es nuestra referencia política o programática”, asegura con todo el ex de la formación naranja. Resalta el “carácter regionalista” del nuevo partido si éste se llega a concretar en espacio político, y que “en ningún caso vamos a flirtear con el ideario nacionalista”. Aunque dos de los tres promotores oficiales sean empresarios turísticos, lo que induce a otros ex de Cs a considerar el proyecto como “otro intento del sector a tener presencia en política”, Morales asegura que no hay ninguna vinculación sectorial con el proyecto, en el que afirma que están representado muchos otros colectivos profesionales.

Insiste en que la iniciativa “no va asociada a la situación que está viviendo Cs, y que yo lamento mucho, pero dadas las circunstancias graves que estamos padeciendo Canarias, de desempleo, por la crisis migratoria, etc, parece que muchas veces no se atiende a Canarias debidamente desde Madrid, y si se desarrolla el proyecto, el objetivo será poner en valor la situación del Archipiélago y la defensa de sus intereses”.

Aunque afirma que no le consta que haya otros proyectos en marcha abanderados por antiguos cargos de Cs, sí reconoce que hay bastante movimiento de marcha hacia otros partidos por parte de antiguos dirigentes o militantes. Menciona los casos concretos de Saúl Ramírez, que en su día anunció su marcha al partido liderado por José Miguel Bravo de Laguna, Unidos por Gran Canaria, pero del que se ha venido distanciando en los últimos meses, y el del acercamiento de Teresa Berástegui a la Agrupación Socialista de La Gomera (ASG) que lidera Casimiro Curbelo. También otros partidos, como CC y el PP, han señalado que han integrado en sus respectivas filas durante los últimos meses a varios ex cargos y militantes de Cs, y que esa dinámica se mantiene.

En sentido contrario, otras fuentes de sectores anteriormente vinculados al partido naranja aseguran que, además de ‘Soy Canarias’, hay otros proyectos en marcha en las Islas en los que estarían participando no sólo ex dirigentes de esta formación, sino algunos que han pasado por el PP o por el PSOE.

Ocupar el centro

Ese proyecto estaría aún en “estado embrionario pero con afán de convertirse en realidad” y cuya apuesta estratégica e ideario programático seria “dar cauce a ese centro liberal y progresista no nacionalista” que considera que ahora está sin ocupar en el Archipiélago. Por ahora el proyecto está centrado sobre todo en la provincia de Las Palmas, pero tiene ambición regional con la posibilidad de asociarse a otros del mismo estilo y también liderados por ex de Cs, en el resto del Estado.

“Es gente de centro que han recaído en distintos partidos pero que quieren escapar ahora del ambiente de crispación y de polarización y buscamos un proyecto de centro liberal-progresista y que creen que el espacio existe y existirá”, afirman algunos de los promotores del proyecto.

Según ellos, “el proyecto de país que buscábamos en el Cs original está ahí, las políticas que defendíamos siguen ahí, y son las mejores que existen en este momento para sacar a España adelante en el actual contexto”. “Muchos pensamos que cuando el partido muera, ese talento que estaba dentro tendrá que organizarse para intentar darle cauce al centro político”, aseguran desde estos sectores.