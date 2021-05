El Diputado del Común reclama cooperación con los inmigrantes menores

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se ha puesto en contacto con las diferentes defensorías del pueblo de las comunidades autónomas de España para pedir cooperación en la asunción de la tutela y custodia de menores extranjeros no acompañados que, actualmente, se encuentran bajo el sistema de acogida y protección de Canarias.

En un escrito, la Diputación del Común informa a las distintas comunidades que en 2020 de las 23.023 personas llegadas a las costas canarias 2.776 eran menores no acompañados. Un número que se ha casi quintuplicado el número de menores amparados por el sistema de protección en 2019. Yanes insiste en que no es razonable que los servicios de protección canarios asuman en solitario la acogida de los menores no acompañados, por lo la elaboración de un plan estratégico para la integración de estos menores impulsado por la Administración General del Estado.

Precisamente ayer de los 91 migrantes rescatados por Salvamento Marítimo que llegaron a Gran Canaria en dos pateras seis eran menores.

La Salvamar Macondo rescató, a unos 6,4 kilómetros al sur de Maspalomas a 49 subsaharianos a bordo de una embarcación a 35 varones, once mujeres y tres niños. Una vez en tierra, una mujer embarazada, su hijo y un hombre con hipotermia fueron derivados a hospitales de la Isla.

El rescate se produjo después de que la Guardia Civil, sobre las 11.50 horas, alertara al centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas de la posible presencia de una patera próxima a la zona de Maspalomas.

A mediodía Salvamento Marítimo rescató una segunda patera con 42 personas a bordo, entre ellos tres menores, cuando se encontraban a unas 30 millas de Gran Canaria. Sobre las 13.20 horas el avión Sasemar 103 avistó un cayuco que navegaba a unas 30 millas al suroeste de la Isla, momento en el que se activó a la guardamar Talia que se dirigió a la zona para realizar el rescate, mientras el avión permanecía vigilando la posición de la embarcación.