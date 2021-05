El TSJC continuará mañana con sus deliberaciones sobre las medidas sanitarias tras el estado de alarma

La Sala se reunió en pleno en la mañana de hoy para abordar la petición del Ejecutivo regional de que acepte sus medidas, pero no ha tomado aún una decisión al respecto, informan fuentes del TSJC. La deliberación se retomará a partir de las 10.30 horas de este domingo. El órgano judicial tiene de plazo hasta pasado mañana, lunes, para pronunciarse.

Por lo tanto, aunque el estado de alarma finalizará esta medianoche, mientras tanto y en espera de lo que diga el TSJC, Canarias continuará aplicando las restricciones que están en vigor actualmente según los niveles de alerta y de riesgo de contagio en que se encuentren cada una de las ocho islas.

El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias que da continuidad a los controles en los aeropuertos y puertos, al toque de queda nocturno y a la limitación de personas en las reuniones de carácter público y privado.

El Gobierno de Ángel Víctor Torres está convencido de que el TSJC validará el decreto ya que el mismo es similar al aprobado por el Ejecutivo balear y, además, ha sido refrendado por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma.

En caso de que el TSJC no respalde el decreto canario, el Gobierno tendrá la opción de recurrir ese fallo ante el Tribunal Supremo.

Las restricciones que siguen en vigor

En la actualidad se restringen la entrada y la salida de las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 y 4. Es decir, donde el riesgo de contagio por la covid sea alto o muy alto. No obstante, ninguna de las ochos islas están en esa situación. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Graciosa están en nivel 2 o amarillo y La Palma, la Gomera y Fuerteventura en nivel 1 (el de menor incidencia) o verde.

El confinamiento nocturno por el toque de queda también continúa en función del nivel de alerta en que se encuentre cada una de las islas. En el nivel de alerta 1 (La Palma, La Gomera y Fuerteventura) entre las 00:00 horas y las 6:00 horas; en el nivel de alerta 2 (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Graciosa y El Hierro) entre las 23:00 y las 6:00; en el nivel de alerta 3, entre las 23:00 h y las 6:00 horas; y en el nivel de alerta 4, entre las 22:00 h y las 6:00 horas. Están permitidos los movimientos en una serie de excepciones, entre otras, ejercer funciones laborales, el retorno al lugar de residencia habitual o la compra de medicamentos.

Hay limitaciones en las reuniones de personas en espacios públicos y privados salvo que se trate de convivientes. En ese sentido, en el nivel de alerta 1 se establece un número máximo de 10 personas; en el 2 el número máximo es de seis personas; en el nivel de alerta 3, ese límite son 4 personas y en el nivel de alerta 4, se establece un número máximo de 2 personas.

En los actos religiosos hay que garantizar la distancia de seguridad interpersonal entre no convivientes y el uso obligatorio de la mascarilla. También se evitará el contacto físico entre los asistentes y el canto. El templo o lugar de culto deberá permanecer con las puertas y ventanas abiertas antes, durante y después de la celebración del mismo. En el nivel 1 no podrá superarse el 75% del aforo en espacios cerrados, en el nivel 2 el 50%, y en los niveles de alerta 3 y 4 no podrá superarse el 33% del aforo. La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos de culto deberá contar con autorización previa, siempre en los niveles de menos riesgo.