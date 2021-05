El Pleno del Congreso de los Diputados, con votos del PP, Vox y Unidas Podemos, ha rechazado este miércoles el voto particular del PSOE al dictamen de la Comisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair ocurrido en 2008.

Relacionadas Las víctimas de Spanair entregan firmas al PSOE para pedir su voto a favor del dictamen que culpa a la cúpula de Fomento

Los socialistas decidieron emitir su voto particular en contra del dictamen al considerar que algunos puntos del dictamen suponen una "grave vulneración de la ley" y pueden ser contrarias al derecho. Este mismo miércoles, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 ha entregado al GPS más de 20.000 firmas como petición para que apruebe el dictamen.

EL INFORME SEÑALA A LA EXMINISTRA DEL PSOE

En concreto, el dictamen, aprobado el pasado 22 abril por dicha comisión, responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez.

El dictamen recoge que el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente" en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.

El diputado socialista César Joaquín Ramos Esteban, ha defendido este jueves que el grupo no "puede" votar a favor del dictamen "porque no tiene garantías jurídicas" y porque "no podemos aprobar aquí un dictamen que siga todavía abierto y las víctimas sigan teniendo en su cabeza que no se cerró".