El Ejecutivo salva la cara a Sánchez y ya no ve urgente la comisión bilateral

El Gobierno regional ya no ve urgente la comisión bilateral Canarias-Estado. Después de un año esperando a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez atendiera la insistente petición de Ángel Víctor Torres, el Gobierno autonómico asegura que los asuntos con Madrid se han encauzado y que la comisión, por tanto, ha dejado de ser una prioridad. Así lo explicó ayer en el pleno del Parlamento el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, para estupefacción de los partidos de la oposición, que no daban crédito a sus palabras. Pérez trató de templar gaitas y expuso que cuestiones como las de la crisis migratoria o el turismo han venido abordándose en distintos encuentros y reuniones entre representantes de ambos Ejecutivos, por lo que la no celebración de la comisión bilateral no ha sido un impedimento para avanzar en la agenda Canarias-Estado. Sin embargo, los argumentos del consejero no calaron en los escaños de la oposición, desde donde el diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente resumió el sentir generalizado: «Es una tomadura de pelo».