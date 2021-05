Magdalena Álvarez también recurre el dictamen que la inculpa en el JK5022

Álvarez, que encabeza esa lista incluida en la conclusión número diez del dictamen aprobado por la comisión y que hoy se someterá a ratificación en el pleno de la Cámara, señala en su escrito a Batet que el Tribunal Constitucional ya sentenció en diciembre de 2018, en relación a un acuerdo de las Cortes Valencianas sobre el accidente de metro en 2006 en esa comunidad, que las comisiones parlamentarias de investigación “deben desarrollarse en todo momento sin lesionar los derechos fundamentales y libertades públicas de la persona”, y que “a las Cámaras no les corresponde declarar la existencia de conductas punibles y la determinación de su autoría”.

Las víctimas instan a los socialistas a no negar la realidad y «votar a favor de la seguridad aérea»

Consideran Álvárez y las demás personas que han recurrido su presencia en esa lista que desde que se aprobó el mencionado dictamen, el pasado 22 de abril, se están lesionando sus derechos “pues desde entonces se ha exteriorizado el ‘reproche social’ que ‘compromete la buena reputación de una persona’, según la misma sentencia del TC”. Por ello, reclama, sin descartar otras acciones civiles u de otro tipo, que se retire su nombre de la lista antes de que el pleno del Congreso previsiblemente ratifique el dictamen con el voto mayoritario de la Cámara, en cuyo caso se consolidaría esa lesión de su derecho al honor.

La ex ministra presentó el escrito en el Congreso durante la tarde de ayer, uno o dos días después, según los casos, de que lo hicieran el resto de los siete recurrentes, entre ellos Rosa María Arnaldo Valdés, en su momento presidenta de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac); Miguel Ángel Oleaga, ex director del Aeropuerto Madrid-Barajas; Carmen Librero, ex directora de Navegación Aérea; Manuel Azuaga, presidente de AENA en la fecha del accidente; Francisco Javier Soto, ex secretario de la Ciaiac; y Justo Sánchez, el inspector que firmó la prórroga del certificado de aeronavegabilidad del avión siniestrado.

Voto de los socialistas

Estos escritos insisten en una de las argumentaciones del PSOE en su voto particular contra el dictamen aprobado en la comisión, en el que consideran que la personalización de responsabilidades en los términos en que se expresa el documento de conclusiones suponen una “grave vulneración de la ley” y pueden ser contrarias al derecho, por lo que pide la supresión de ese punto, como igual debe hacerse con la recomendación número nueve que insta a actuar a la Fiscalía por posible “conducta negligente” por parte de los señalados.

Si se repiten las votaciones de la comisión, los socialistas se quedarán solos en la defensa de su voto particular y en contra del dictamen. Cs y PNV se abstienen y el resto de gruposlo apoyan.

A este respecto, la Asociación de Afectados por el vuelo JK5022 presentó al medio día de ayer en el Congreso las más de 20.000 firmas que habían recogido hasta ese momento, aunque esperaban alcanzar más de 40.000 hasta esta mañana, para pedir al PSOE su voto a favor del dictamen de conclusiones.

Las firmas han sido recogidas a lo largo de las últimas 48 horas en una campaña lanzada en la plataforma Change.org por el propio colectivo de víctimas. “La desgracia quiso que esta catástrofe se produjera con un Gobierno del PSOE presidido por el señor Zapatero, [José Luis Rodríguez Zapatero] pero eso no es motivo para que su partido insista en negar la realidad que se ha demostrado en los trabajos de la Comisión de Investigación de la Tragedia del JK5022 en el Congreso de los Diputados, creada para que se corrigieran las causas que provocaron esta catástrofe aérea”, explica la asociación en el texto de la campaña.

Las personas señaladas como responsables por la comisión amenazan con una batalla legal

“Queremos pedirle al PSOE que retire el voto particular y vote a favor del dictamen de conclusiones de la comisión de investigación en pro de la seguridad aérea en España y que accidentes como aquel no se vuelvan a producir”, aseguraba ayer la secretaria general de la asociación, Henar Guerrero, tras registrar el documento con las firmas.

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 entregó ayer en el Congreso miles de firmas recogidas en Change.org para pedir al PSOE que vote a favor del dictamen de la comisión de investigación que señala a la cúpula de Fomento como responsable del accidente.