Historia cantada a través de los años

El Gobierno regional ha decidido reconocer en este Día de Canarias a una de las máximas expresiones del acervo cultural de las Islas, el Romancero Gomero. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC), el Romancero Gomero es, junto al Baile del Tambor y el Silbo Gomero, uno de los más destacados legados etnográficos y culturales de la isla colombina, y de incalculable valor, tanto para ese territorio como para todo el Archipiélago. De este modo, desde la Presidencia del Gobierno de Canarias ha sabido destacar la importancia de esta recopilación de romances que desde el siglo XVI permanecen vivos e inalterados, dando forma a un legado romancístico excepcional, muy superior al de otros territorios de habla hispana, y por todo ello esta expresión cultural obtiene la Medalla de Oro.

Maximiano Trapero, es catedrático de Filología Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador de la poesía popular de tradición oral en Canarias y en el mundo hispánico, y precisamente en las próximas semanas va a publicar la tercera edición, revisada y ampliada, del Romancero general de La Gomera. El experto –Premio Canarias 2017 de Patrimonio Histórico–, no se anda con rodeos y sentencia que «La Gomera es, con toda probabilidad, el lugar más importante del mundo en cuanto a la conservación y pervivencia del romancero tradicional».

Así, la importancia del Romancero Gomero es tal que Trapero llega a afirmar que «es, sin duda, una de las manifestaciones culturales de mayor tradición y arraigo de la Isla» y que debe gran parte de su longeva historia a que toda esta serie de historias se ha transmitido en buena medida de forma cantada y apoyada en el Baile del Tambor, que ha ayudado a su conservación y pureza.

Al igual que el resto de romanceros, estos textos suponen una manifestación literaria de tipo popular que no obstante cuenta con notable relevancia tanto en España como en el resto del mundo hispánico. Maximiano Trapero recuerda que estas colecciones de romances son relatos en verso escritos sobre «todos los temas imaginables, desde los de tipo histórico, novelesco, burlesco, hasta de contenido religioso» y a lo que se ha dado forma a lo largo de todas las épocas desde la Edad Media.

De este modo, la vigencia de estos textos ha quedado más que demostrada con el paso del tiempo y por eso en territorios como La Gomera aún hoy se pueden oír esas creaciones, que continúan transmitiéndose sin interrupción año tras año. En este punto Trapero recuerda que existen dos maneras de manifestar el romancero: a través de la oralidad, gracias al traspaso de las historias de generación en generación, y a través de los romances escritos y plasmados sobre el papel. Maximiano Trapero habla de que los romances que se trasmiten a través de la escritura son creaciones cultas: «No hay ningún poeta importante de la literatura española de todas las épocas que no haya escrito romances, desde Cervantes, pasando por Lope, Quevedo, Góngora, Machado o García Lorca, y por eso se puede afirmar que el romance es el género prototípico de la literatura española». El Premio Canarias 2017 concluye que «no hay ningún otro género, en popularidad y en práctica, que se pueda comparar al romance».

La ‘isla colombina’ tiene centenares de historias que han sobrevivido de padres a hijos de manera oral

Pero curiosamente el Romancero Gomero es de tradición oral y hasta hace unos años, cuando él asumió esta titánica tarea, nunca se había plasmado por escrito, puesto que durante siglos «ha vivido en la memoria de las gentes de la Isla». En este punto el experto recuerda que «todas las Islas tienen su particular romancero y yo, que he realizado investigaciones en todos estos territorios y he publicado un romancero por cada una de ellas, puedo afirmar que el de La Gomera se ha mantenido vivo, más que en ninguna otra parte de Canarias, de España y del mundo hispánico, porque está íntimamente vinculado al Baile del Tambor». Esta danza típica de La Gomera se encuentra presente en cada una de las fiestas isleñas, ya sea de carácter civil, religioso o profano, y por extensión también lo está el Romancero.

«Gente de todas las edades canta romances en La Gomera», recuerda Maximiano Trapero quien destaca que esa es una de las razones por la que este romancero «merece el reconocimiento que se le ha otorgado este año, porque es el territorio del mundo hispánico más importante en cuanto a la pervivencia y a la pureza de esta tradición oral».

Riqueza sin pausa

El Romancero Gomero cuenta ya con varios siglos de historia y, aún así, continúa nutriéndose con el paso de los años. Aún los textos más antiguos siguen oyéndose recitar en la actualidad y, así, «se mezclan temas que pudieron ser escritos en el siglo XV con otros romances que hablan de cosas ocurridas a comienzos del siglo XX», explica Maximiano Trapero, quien añade que «el modelo poético del romance se aplica a cualquier acontecimiento ocurrido que haya llamado la atención de la sociedad y conmovido a la gente popular, que decide plasmarlo en estos textos tan ricos y longevos».

En el caso de los romanceros canarios, cada una de las Islas cuenta con sus preferencias a la hora de elegir los temas que protagonizarán los poemas pero a Trapero siempre le han llamado más la atención aquellos que son más antiguos. En este sentido, indica que el Romancero Gomero incluye «uno que es único en todo el mundo y que versa sobre las mocedades del Cid». Trapero expresa su sorpresa porque «los gomeros siguen cantando al personaje del Cid Campeador, aunque en muchos casos ellos ni siquiera sepan quién fue».

A pesar del desconocimiento de algunos de los protagonistas de estos poemas, el experto afirma que la importancia de todos estos textos radica en las lecciones de vida que tratan de trasmitir. «Los romances se cantan porque siempre manifiestan un comportamiento ejemplar, tanto para imitar como para condenarlo, pero siempre con el afán de enseñar algo a la población», explica. De este modo, uno de los romances más populares incluidos en la recopilación de La Gomera es el de don Jorge, una historia narrada en clave novelesca del siglo XVI protagonizada por un caballero y una mujer. Trapero resume que «es una historia de amor entre un caballero que encuentra a una mujer en el campo y a la que pretende llevarse como novia pero finalmente descubre que es una hermana suya que los moros habían mantenido cautiva durante años». Se comprueba así la antigüedad de estos textos que «hablan de un mundo que ya no existe pero que siguen siendo atractivos para la gente de la actualidad» por la forma en la que se narran las historias. Con estas creaciones más antiguas el Premio Canarias resalta la función que tienen los romanceros, que se encargan de hacer pervivir las tradiciones a lo largo de siglos.

En cuanto a los romances más nuevos, Trapero también destaca su importancia puesto que se ha demostrado que «los poetas populares pueden crear un poema a partir de cualquier acontecimiento histórico». Se trata del caso, por ejemplo, de un temporal de lluvia que tuvo lugar en La Gomera en el año 1941 y que dejó tras de sí varios fallecimientos e infinidad de pérdidas materiales puesto que arrasó numerosas tierras. Así, «sobre ese suceso se hizo un romance que se continúan cantando hoy en día».

Trabajo de recopilación

A pesar de ser de tradición oral, el Romancero Gomero se ha plasmado en las páginas de un libro gracias al trabajo del propio Maximiano Trapero. Aquello supuso un increíble trabajo de recopilación realizado durante años y que le condujo a un conocimiento prácticamente exacto de los textos tratados, aunque reconoce que nunca podrá estar seguro de que los ha juntado todos puesto que esta tradición se encuentra muy dispersa en la Isla. «Creo que he sido el canario que a más puertas ha tocado para ayudar a la cultura canaria», bromea el experto quien reconoce estar «muy contento y orgulloso de este reconocimiento» que ha otorgado el Gobierno de Canarias al Romancero Gomero.

Los textos trasladan a la población lecciones de vida, tanto para imitar como para condenar

«La Gomera probablemente sea la isla de Canarias que mayores reconocimientos y al más alto nivel ha obtenido», explica orgulloso Maximiano Trapero quien explica que después de ostentar el título de dos Patrimonio de la Humanidad –el Parque de Garajonay y el silbo gomero– «este romancero también merecería el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad», por lo que espera que esta Medalla de Oro sea tan solo la primera parada de una senda repleta de reconocimientos que ya hace tiempo que tendrían que haber sido concedidos al Romancero Gomero y todos y cada uno de sus textos.