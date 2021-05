El grupo nacionalista en el Parlamento regional formalizó ayer su solicitud para que se incluya en el orden del día de la próxima Junta de Portavoces el proceso para la designación de los órganos de gobierno de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), es decir, para el nombramiento de los siete integrantes de la junta de control y del director general del ente público.

De esta forma, el grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC) y Partido Nacionalista Canario (PNC) pide reiniciar los trámites después de que las siete fuerzas políticas representadas en la Cámara autonómica no lograran ponerse de acuerdo en el último pleno para sacar adelante las candidaturas a la junta de control y la dirección general de la RTVC. «Creemos imprescindible que se inicie este proceso conforme establece la Ley 13/2014 de 26 de diciembre de la Radio Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 205 y 206 del Reglamento de la Cámara», explicaron ayer los nacionalistas. «Nos reafirmamos en nuestro compromiso con un servicio público que merece contar, cuanto antes, con sus órganos de dirección», agregaron.

Tanto el martes, en primera votación, como el miércoles, en la segunda –la votación debe repetirse 24 horas después si no se logra el apoyo necesario en la primera–, la elección de los miembros de la Junta de Control no prosperó por falta de la mayoría necesaria. Hubo 33 votos a favor tanto el martes como el miércoles, cuando eran necesarios 42 –mayoría de tres quintos– en la primera consulta y al menos 36 –mayoría absoluta– en la segunda. En la votación del martes tampoco salió adelante el nombramiento de Francisco Moreno como director general porque tampoco se llegó a los 42 votos necesarios. Los partidos decidieron, por unanimidad, que la candidatura de Moreno no volviera a votarse el miércoles tras no prosperar la junta de control.