La canariedad incorpora mascarilla

Canariedad, reencuentro, familia, amigos y ropa canaria. Estas fueron las palabras más empleadas por residentes y foráneos durante la jornada dominical de ayer, día 30 de mayo, día de Canarias. Y todo ello en relación a los numerosos actos de todo tipo que se celebraron en cada uno de los 21 municipios de Gran Canaria. Era un día especial, pero aún con las medidas especiales en relación al Covid-19.

«Hay gente, que va viene, pero no hay masificación. Unos van vestidos con el traje canario a secas, incluso se ven matrimonios con sus hijos vestidos de canarios», describe una vecina sexagenaria sobre lo que ve al mediodía de ayer en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un responsable del Ayuntamiento de la capital grancanaria, que prefirió no identificarse, manifiesta que «nos hemos encargado más de la ambientación de la plaza de Santa Ana. Por eso, está esa gran alfombra con los colores de la bandera canaria, en el centro de la plaza. Se hizo con 1.500 kilos de sal; como la carreta con numerosas frutas y verduras de la Isla; la pareja de jóvenes vestidos de grancanarios con los trajes diseñados por Néstor [Néstor Martín-Fernández de la Torre]; las banderolas y la ornamentación floral».

«También ponemos esa música canaria grabada para crear mejor ambiente. Ahora, a las doce la quitamos para no molestar durante la misa en la catedral. No hay actuaciones musicales en directo para evitar la acumulación de personas, situación que no se permite por la pandemia», explica.

Eso si, aparecen de forma espontánea pequeños grupos de amigas y amigos, vestidos con trajes típicos, y que aprovechan la situación para cantar alguna isa o folía, como sucedió durante el día de ayer en distintos lugares de la Isla, como en diferentes rincones de la capital grancanaria, como en la citada plaza de Santa Ana, en la plaza Saulo Torón (en el paseo de Las Canteras) o en el Pueblo canario (junto al parque Doramas y el Hotel Santa Catalina), entre otros.

Colorido en Santa Ana Numerosas familias, amigos y amigas, grandes y pequeños, eligieron ayer sus respectivos trajes típicos canarios para lucirlos en cualquier lugar de la Isla, siendo en alguno de los actos y actividades convocados ayer, o simplemente mientras se paseaba. No hubo actuaciones musicales en directo, para evitar la acumulación de personas en la plaza de Santa Ana, en Vegueta. En la imagen, seis de las siete amigas, vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, que son de la asociación cultural Tamarán nos vemos, y que ayer aprovecharon para cantar y para disfrutar de la celebración del Día de Canarias. | Andrés Cruz

Siete amigas, todas ellas vestidas con trajes típicos, una con el traje de Néstor, otra de traje de fiesta o de los domingos y las restantes con trajes de aldeanas o campesinas, aprovechan poco antes del mediodía para cantar y aplaudir, al tiempo que son fotografiadas por curiosos isleños y foráneos. Decenas de personas pasean por la plaza de Santa Ana, o entran y salen de la catedral, o van con dirección a la plaza de Pilar Nuevo y la Casa de Colón, detrás de la catedral.

«Sí, somos amigas que vivimos en Las Palmas de Gran Canaria. Somos de la asociación cultural Tamarán nos vemos y nos apuntamos a todas las romerías y fiestas de la Isla, a las que son durante el día, me refiero, nada de alcohol. Una de las favoritas para nosotras es la romería de Los Labradores, que es al día siguiente de la patrona del pueblo de Santa Lucía», afirman Leonor Alonso.

Respecto a cómo les ha afectado la pandemia de Coronavirus, Leonor Alonso señala que «ya no hay romerías, ni podemos desplazarnos en guaguas que alquilábamos, e íbamos en grupos grandes, antes de que sucediera todo ésto. Esta vez, hoy, en el Día de Canarias, pues hemos venido un pequeño grupo de siete amigas para presumir de nuestros trajes y de lo que somos, canarias, y para pasar un buen rato».

Vestimenta

También caminaron ayer personas solas por la plaza de Santa Ana. Es el caso de un vecino, que desea conservar el anonimato, que podría tener entre 60 y 70 años, y que viste en su cabeza un cachorro. «Y es auténtico y de firma», asegura. Le parece bien el celebrar el día de Canarias, aunque se muestra algo contrariado. «Está muy bien celebrar nuestro día, pero no todo vale a la hora de vestirse de canarios, que no es un carnaval. Que hay que vestirse como tal de arriba a abajo, y no ponerse, por ejemplo, unas playeras o simplemente zapatos inapropiados. Hay que colocarse bien el fajín y no ponerse pendientes», comenta.

Por otro lado, la amistad y el reencuentro fueron los fines que persiguieron otras personas. Este es el caso de tres amigos desde hace más de cuarenta años, y que ayer paseaban por Vegueta. Se trata de los exfutbolistas Miguel Ángel Marín, de 69 años; Chus Luengo, también con 69 años; y el grancanario Antonio Rodríguez, conocido como Bosmediano [segundo apellido], de 74 años.

Los tres se conocieron cuando a mediados de los años 70 militaban en el mismo equipo de fútbol, en la Segunda División, en el club atlético Osasuna. Desde hace más de 40 años mantienen la amistad y se ven cada dos o tres años. La última vez fue hace unos dos años, cuando Bosmediano fue con su mujer, María Morales, fueron a pasar los San Fermines en casa de Chus Luengo y Esther García. Después de militar los tres en el club navarro, cada uno siguió su camino. Marín jugó en el club deportivo Alavés (1976-1979), tiempo en el que coincidió con otros dos futbolistas bien conocidos, el grancanario Felipe Antonio Ojeda, Trona; y Jorge Valdano.

Chus Luengo, tras dejar el fútbol, se formó como periodista y ha trabajado como periodista deportivo durante 35 años en la cadena SER (diez años) y Onda Cero (25 años). Ha radiado más de 1.400 partidos del CA Osasuna.

Telde

A parte de los actos previstos en la capital grancanaria, otros muchos tuvieron lugar en los otros veinte municipios restantes. La casa Condal, sita en San Juan de Telde, fue donde la parranda Los Monitores de la Escuela de Música de Telde, interpretó ayer un amplio repertorio. Además, en el patio se exponían una serie de productos locales, como el mojo, miel, bizcocho, pan y otros. También se mostraban productos artesanos en los puestos repartidos en las dos plantas, tales como los de madera, cerámica, ganchillo, calados, cuchillos y jaulas de caña, entre otros. En esta histórica mansión hubo una muestra de oficios y de juegos tradicionales.

La artesanía en Telde La casa Condal, en el barrio teldense de San Juan, se convirtió ayer en el centro de la celebración del Día de Canarias en Telde, y con ofertas de cultura y de artesanía muy atractivas. Eso sí, el visitante tenía que seguir un recorrido, y así se evitaban aglomeraciones y se mantenñia la distancia. En cada una de sus habitaciones los artesanos ofrecían sus productos. En la foto, un adulto y un niño observan la artesanía de madera de José Manuel Díaz. | Andrés Cruz

Asimismo, la Banda Municipal de Telde ofreció ayer un concierto en la ermita San Pedro Mártir, bajo la dirección de Juan Martel.

San Bartolomé de Tirajana

La artesanía, juegos tradicionales y un mercado agrícola fueron los protagonistas en la Plaza de Timanfaya, en San Fernando, durante la celebración de ayer del Día de Canarias. En dicho mercado hubo una amplia variedad de frutas, verduras, panes, quesos y numerosos productos típicos.

Santa María de Guía

Los alumnos de los centros de primaria de Santa María de Guía fueron ayer los protagonistas, a través de un vídeo que se emitió a partir de las 20:30 horas a través de las televisiones locales, medios digitales y redes sociales del Ayuntamiento. También participaron el Aula Infantil de Folklore de las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía y las agrupaciones folclóricas Estrella y Guía, Noroeste Guiense, Lairaga del Norte y Los Incansables.

La Aldea de San Nicolás

Los vecinos y visitantes del municipio de La Aldea de San Nicolás pudieron disfrutar ayer del Día de Canarias de una serie de actividades tradicionales, hasta las dos de la tarde. Además, estaban los museos vivos.

Santa Lucía de Tirajana

A parte de los actos promovidos por las administraciones, también tuvo lugar otras por parte de empresas que no querían ser indiferentes al Día de Canarias. Es el caso, por ejemplo, de la pastelería Yeray Reyes, que se encuentra en la avenida de Canarias, frente a la plaza de San Rafael, en Vecindario. El pastelero se esmeró en ofrecer durante la mañana de ayer una serie de pasteles y dulces elaborados con productos canarios, como el plátano. Además, contó con el acompañamiento de música folclórico en vivo, y de esta manera se hacía más atractiva y agradable la degustación de esos pasteles canarios.