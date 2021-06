Hacienda accede a recuperar el diferencial fiscal para el cine en las Islas

El Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Canarias han llegado a un principio de acuerdo para devolver a los rodajes cinematográficos que se realicen en Canarias el diferencia fiscal reconocido en el REF respecto a los del resto del Estado y que había sido anulado hace un año, tras la entrada en vigor del real decreto estatal con el que se pretendía ayudar al sector cultural por los efectos de la pandemia. Ambos Ejecutivos están de acuerdo en arbitrar alguna medida de inmediata aplicación para que surta efecto antes del 26 de julio, plazo del que disponen las productoras para presentar el Impuesto de Sociedades y poder beneficiarse en esa liquidación de las nuevas deducciones.

La normativa aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en dicha norma elevó de 3 a 10 millones el tope a las deducciones a las producciones audiovisuales en la Península y en Baleares, mientras que la de Canarias lo mantenía en 5,4 millones, dejando sin efecto de esta manera el mandato del REF que reconoce para los rodajes en el Archipiélago un diferencial fiscal en el Impuesto de Sociedades del 80 % respecto a las inversiones del régimen general.

La decisión hace peligrar el atractivo de Canarias para el sector y en concreto muchos de los proyectos que productoras nacionales e internacionales tienen en marcha o a punto de iniciar en estos momentos precisamente a la espera de que se clarifique el tipo de deducción que aplicarse. Si se respeta el diferencial fiscal que contempla el REF, las deducciones para los rodajes en Canarias según el baremo aprobado hace un año sería de 18 millones.

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, afirmó este martes que tras varias rondas de negociación con el Ministerio de Hacienda en las últimas semanas se ha acordado modificar lo establecido en ese real decreto para recuperar las ventajas fiscales de los rodajes en las Islas bien a través de su actual tramitación en el Congreso como proyecto de ley, bien a través de otro mecanismo de urgencia en el caso de que el anterior no concluyera a tiempo para permitir que esas deducciones puedan aplicarse ya a las producciones del año pasado.

Olivera asegura que «esta misma semana se pondrá sobre la mesa la solución». «Están abiertas las dos posibilidades para que quede claro que tiene que llegar a tiempo antes de la presentación del Impuesto de Sociedades», insitie.

El acuerdo había sido avanzado por la mañana en el Congreso la diputada socialista Patricia Blanquer, portavoz de su grupo en la Comisión de Hacienda, precisamente en el marco del debate de una proposición no de ley de la diputada de CC, Ana Oramas, en la que se instaba a recuperar el diferencial fiscal de las producciones cinematográfica en Canarias y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos. Blanquer, tras destacar «la capacidad y la voluntad de acuerdo que han tenido el Gobierno de España y el de Canarias», aseguró que el «error» cometido en el decreto de hace un año «se va a solucionar en breve», y que ambos Ejecutivos «han llegado a un principio de acuerdo sobre la situación generada ante un hecho que era imprevisto».

Los socialistas, de hecho, habían modificado su posición respecto a la iniciativa de Oramas tras conocer a lo largo de la mañana la disposición del Ministerio de Hacienda a incrementar las deducciones a los rodajes en las Islas.

La iniciativa impulsada por CC insta en primer lugar a que se arbitre una fórmula urgente para que las deducciones para la produciones cinematográficas puedan ser aplicadas antes de la liquidación del Impuesto de Sociedades en julio, y que posteriormente queden consolidadas en la ley que se tramita en el Congreso sobre ayudas culturales, manteniendo así plenamente en vigor los establecido al respecto en el REF.

Varios grupos grupos parlamentarios tienen presentadas enmiendas a ese proyecto de ley precisamente para devolver al sector audiovisual las ventajas fiscales de rodar en el Archipiélago.

En todo caso, frente al texto inicial de Oramas concretando que el diferencial fiscal para los rodajes en las Islas sea del 80 % y estableciendo un tope de 18 millones en las deducciones, la enmienda pactada por todos y aprobada elimina estas referencias explícitas. “La limitación de este incremento de deducción para Canarias es una corrección que debe realizarse pero no nos corresponde a nosotros fijar en qué porcentaje, ni en qué cantidad”, explicó la portavoz del PSOE, remitiéndose en este sentido al mencionado proyecto de ley de ayudas a la cultura. “Contar con un diferencial fiscal frente a otros territorios debe ser justo para Canarias y para todos”, aseguró.

Oramas aseguró que perder las deducciones con que contaban hasta hace un año “supone un coste que los estudios no están dispuestos a asumir” y reclamó al Gobierno celeridad en la tramitación de la fórmula legal que se precise para que “vuelva a situar a Canarias con el diferencial fiscal que recoge el REF para impedir que siga penalizando a un sector en Canarias que tanto esfuerzo ha costado atraer durante tantos años”.

El diputado canario del PP Guillermo Mariscal aseguró por su parte que “el desarrollo de la industria cinematográfica potencia la economía” y que es una “alternativa necesaria” al monocultivo del turismo, y dijo que “hay un riesgo de derivación de esas inversiones hacia la Península por un error legislativo que hay que rectificar”. Según él, el PSOE cambió de posición en el debate de este martes “al ver que tenía perdida la votación”, dando a entender que el principio de acuerdo alcanzado por los gobiernos central y regional al respecto traía causa del pronunciamiento que se iba a producir en la Cámara baja.

Los nuevos proyectos buscan otros escenarios fuera de las Islas

El sector señalaba este martes que “los nuevos proyectos que están queriendo desarrollarse en España eligen ahora mismo Península y Baleares y no Canarias porque el incentivo fiscal es mucho más atractivo” y que “son muchos los proyectos nacionales e internacionales que están descartando el Archipiélago por esta razón”, según explica José Ramón Barrera, socio fundador de la firma Assap, una firma de servicios profesionales y experto en incentivos fiscales al cine rodado en las Islas. Romero explica que “hay proyectos que están esperando que se restablezca el límite que le corresponde a Canarias”, bajo cuyo prisma hicieron la inversión inicial de rodaje en las Islas pensando que a lo largo de 2020 se hiciera la ley que reactualizara esas deducciones. “Estamos en junio, ha pasado un año y seguimos igual. No solo se está generando un daño porque no vienen, sino que los que vinieron hace un año no se les está dando lo que hubieran obtenido si hubieran ido a la Península”. Por su parte, Juan Antonio Cano, Ceo y productor ejecutivo de la compañía Surfilm Canarias, la productora responsable de buena parte de las grandes producciones de Hollywood y de las plataformas que han rodado en el Archipiélago, asegura que “ya han venido estudios americanos en 2020 para preparar los rodajes en el 2021 y están viendo cómo en un año los gobernantes no han sido capaces de solucionar un error en un decreto que va en contra de la propia ley canaria del REF”. Según él, esto supone que “hemos medio engañado a los estudios porque les hemos prometido que tendrían una deducción de 18 millones, han invertido pensando en esa cantidad y de momento solo pueden aspirar a 5,4 millones”. Señala el ejemplo de Amazon Prime que se ha llevado un proyecto de Canarias a la Península “porque allí lo tienen regulado y aquí lo quieren sacar a última hora pero no sabemos ni cómo, ni cuando saldrá”. “Si esto se hubiese solucionado hubiésemos tenido el mejor incentivo a nivel mundial, lo vendieron así en mayo de 2020 las diferentes comisiones cinematográficas, ha pasado un año y ahora que los proyectos se están yendo a la Península es cuando empiezan a moverse en el Congreso”, asegura este productor.