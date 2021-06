Los esclavos humillados

Vivir en la extrema pobreza y, además, estar endeudado con quien te da trabajo. Nacer en un país, pero no tener derecho a poseer su nacionalidad. Poder ir a la escuela, pero a sabiendas de que, por el color de tu piel y la etnia de tus mayores, te van a machacar psicológicamente e insultar desde el primer día hasta que decidas no ir más. Estas vivencias son comunes para muchos miembros de la comunidad hartani en Mauritania. Este grupo social de negros lleva varios siglos condenado a la exclusión y la marginación social por los bidani o biwani (mauritanos blancos, descendientes de árabes y bereberes). Su único camino es el sacrificio personal por ellos y por los suyos. Esa actitud de permanentes renuncias parece que no va a acabar nunca. Cuatro de ellos, Mohamed Salah, Mohamed Fall, Tar Beyid y Sidi Mohamed, viven en el campamento de Las Canteras y luchan, cada día con más dificultad, por lograr el asilo en España, pues defienden que huyen de la esclavitud. Ellos y nueve compañeros más de su etnia llegaron a Tenerife en un cayuco el 8 de abril.