Enrique Hernández Bento: «Creo que el futuro de UxGC es concurrir en solitario, sin CC»

¿Por qué ha elegido Unidos por Gran Canaria (UxGC) para retomar su carrera política?

José Miguel Bravo de Laguna llevaba varios meses insistiendo en que me incorporara al proyecto de UxGC. La verdad es que estaba muy tranquilo en mi casa, pero uno siempre tiene dentro ese gusanillo de que le gusta la política. Me planteó la posibilidad de un proyecto para Gran Canaria construido por mí y por el equipo que yo configure. Me dio mucha libertad en todos los sentidos y encabezar cualquiera de las listas electorales a las que nos vamos a presentar. Me ilusionó y al final he vuelto a la batalla política.

Visto en perspectiva, hasta es un alivio que no le dejaran entrar en Ciudadanos (Cs) cuando se fue del Partido Popular (PP).

Pues sí, desde luego. El tema de Ciudadanos lo he explicado muchas veces, no fui yo quien tocó en su puerta, sino que fue ese partido el que vino a buscarme a mí. De hecho, fue Saúl Ramírez el que contactó conmigo, me trasladó que desde la directiva nacional tenían interés en fichar a gente de cierta relevancia aquí en Canarias. Aquello se frustró y todavía no sé muy bien por qué. Cs, en sus inicias fue un partido muy ilusionante, pero después ha sido una gran decepción para muchos. En lo personal me decepcionó por cómo se sucedieron los acontecimientos. Me vinieron a buscar y me ofrecieron incorporarme, pero luego resultó que por un titular de prensa, uno que decía que Cs fichaba a la mano derecha de José Manuel Soria, le entraron los nervios y se echaron atrás.

Dice que encabezará alguna de las listas de UxGC en las próximas elecciones de 2023. ¿En qué institución está pensando?

Ahora mismo en ninguna. Estamos incorporando a mucha gente que tiene interés en conocer el proyecto político en el que estamos trabajando, que es de centro liberal, y se nos abre un espacio interesante en Gran Canaria con la debacle y caída de Cs. Tampoco el PP está en sus mejores horas y queremos aprovechar ese espacio político. Desde UxGC somos conscientes de que Gran Canaria es la única isla que no tiene un partido de corte insularista y con una ideología de centro liberal. La propuesta que yo he hecho es intentar construir un proyecto político muy horizontal, muy transversal, donde se reactive el sentimiento de sentirse grancanario y que la sociedad civil despierte de ese letargo en que lleva sumido muchos años. Esa es la idea. ¿En qué lista electoral voy a ir? Pues no lo sé todavía, ni lo hemos hablado.

UxGC tiene una alianza en esta isla con Coalición Canaria CC), con grupo propio en el Cabildo. Usted procede de una fuerza política centralista y azote de los nacionalismos. ¿Se siente cómodo ahora con unos socios como los de Coalición?

Dicen que la política es como si te calzas el zapato izquierdo en el pie derecho y caminar sin que se note. A mí me gusta caminar derechito. Pienso en un proyecto político para esta isla, pues durante muchísimos años Gran Canaria no ha sido tratada como se merece, podemos tirar de hemeroteca y de los datos objetivos de inversión. Lo que queremos es posicionar a Gran Canaria en el lugar que se merece. Desde UxGC no queremos perjudicar a ninguna otra isla, sino que se trate bien a Gran Canaria, pues si se consultan los datos del paro, los niveles de pobreza o las cifras de inversión, Gran Canaria ha perdido muchísimo respecto a otras décadas, especialmente en temas como la sanidad, las listas de espera o el desempleo. Todo eso tiene una causa y, desde luego, los responsables no somos nosotros. Lo que queremos es fortalecer un proyecto político construido por grancanarios, desde Gran Canaria y para Gran Canaria.

¿Es partidario de mantener esa alianza con los nacionalistas en el futuro o el partido UxGC debe volar solo?

UxGC tiene que defender un proyecto propio, no quiere mirar para el pasado, sino para el futuro, y el futuro que nos espera es el 2013. Hay que incorporar a gente que tenga ilusión por volver a hacer política y con un proyecto ilusionante para los grancanarios.

Caso de mantenerse esa alianza con CC, ¿no será un tremendo problema decidir quién encabeza las candidaturas al Parlamento, al Cabildo o a los principales ayuntamientos?

Yo, en los órganos de dirección de UxGC, he trasladado que tenemos que ser valientes y enfrentarnos con un proyecto político en solitario. Es una decisión que se tendrá que tomar en los órganos el partido, pero creo que el futuro de UxGC es concurrir en solitario, sin CC.

En 2023 habrá mucha competencia por los votos del centroderecha en Gran Canaria, con hasta cuatro o cinco partidos en liza. ¿No cree que algunos se quedarán fuera de juego?

Eso lo tendrán que decidir los ciudadanos. Hay algunas opciones que están en clara bajada y Cs es una de ellas. Tenemos un proyecto claro de buscar el reequilibrio para Gran Canaria, que crezca, que se genera empleo y que deje de ser la isla del ‘no’ permanente a todo. No se trata de la isla, sino de las personas que vivimos en ella. El reto es presentarnos en todas las instituciones que podamos, concurrir en todos los ayuntamientos y crear equipos pensando en mejorar la vida de los ciudadanos

En UxGC le han encargado la dirección del equipo económico. ¿Qué análisis hace de la situación de Canarias y que propuestas tiene su partido en ese ámbito económico?

La situación económica de Gran Canaria es mala, pero es que la de Canarias también es mala. Aquí hay muchas cosas que hacer. Ahora tenemos el Congreso de UxGC, el próximo 26 de junio, ahí se van a renovar cargos y se van a formar grupos de trabajo para empezar a planificar los programas de cara a las elecciones de 2023. Toda mi vida de funcionario la he desarrollado en el ámbito tributario y fiscal. Hay propuestas que habrá que debatir. Somos un partido liberal que apuesta por la libre competencia en el mercado, la menor intervención posible de las administraciones y darle libertad al empresario para tomar decisiones y generar riqueza. Dentro de esa idea nuclear, desarrollaremos un programa de gobierno en la parte económica para facilitar que los empresarios generen riqueza.

En su etapa de Delegado de Gobierno tuvo de lidiar con el fenómeno de la inmigración irregular, aunque nunca con la gravedad de ahora. ¿Teme que Marruecos la utilice también en Canarias, como hizo en Ceuta, para presionar a España sobre el conflicto en el Sahara Occidental? ¿Qué propone UxGC?

Es una situación preocupante la que estamos viviendo, tanto a nivel nacional en Canarias. El que tengamos un Gobierno central que haya roto las relaciones con Marruecos no es una buena noticia para Canarias. Con el Gobierno marroquí tampoco se pueden hacer muchas predicciones. Evidentemente, la política migratoria ya es un grave problema para Canarias. Las últimas cifras que se conocen es que el Archipiélago hay unos 3.000 menores no acompañados, de los cuales unos 1.700 están en Gran Canaria. José Miguel Bravo hizo una propuesta en el último Pleno del Cabildo para instar al Gobierno de España a que se promulgue una ley estatal que obligue a las Comunidades Autónomas a un reparto equitativo. Aquí mucha gente se llena la boca hablando de solidaridad, pero una cosa es hablar y otra practicarla. Lo que no puede ocurrir es que nosotros seamos una prisión para los inmigrantes que llegan a Canarias y que quieren ir a otros lugares de Europa, que los tengamos aquí de forma permanente porque al ministro de turno no le parezca bien que se deriven esos inmigrantes a otras regiones o a otros países. Este es un problema a nivel europeo, por eso la solidaridad hay que plasmarla en una ley y que los cupos que correspondan a cada Comunidad Autónoma se cumplan, que no miren a otro lado. Es un problema muy complejo que además tiene dos vertientes. Una es evitar que sigan entrando de forma irregular, y para eso hay que trabajar mucho en los países emisores, colaborar con ellos. Ahí se puede hacer mucha política. El La otra vertiente es qué hacemos con las personas que ya están aquí. A los menores no acompañados no podemos dejarlos en la calle, que es lo que estamos viendo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como instituciones públicas. Acompañarlos al menos durante la etapa de la minoría de edad y que puedan integrarse en la sociedad, no podemos generar guetos.