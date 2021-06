El Estado se propone convertir a Canarias en un «paraíso digital»

Con estas inversiones con fondos europeos y con la apertura hoy de la convocatoria de ayudas directas a las empresas y autónomos por valor de 1.144 millones de euros, la ministra considera que el Gobierno de España está favoreciendo al sector turístico canario. Calviño respondió así a la demanda que efectuó ayer mismo la consejera de Turismo del Gobierno regional, Yaiza Castilla, en referencia a que las Islas necesitan un plan específico para relanzar el turismo. «Más que hacer planes lo que hacemos son cosas y cosas sobre el terreno», argumentó la ministra en la comparecencia ante los medios de comunicación con el presidente Ángel Víctor Torres a su lado. Según la ministra, esta convocatoria de 250 millones de euros para el nuevo programa de conectividad será «fundamental para Canarias, no solo desde el punto de vista de conexión entre las distintas islas sino de cara al futuro para atraer un turismo diferente y el establecimiento de secciones o departamentos de empresas en Canarias». Calviño recalcó que el Gobierno de España quiere «convertir a Canarias en un ‘digital paradise’ que puede suponer un nuevo horizonte y unas nuevas posibilidades para el sector turístico».

Según la ministra, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dejado «ni una sola semana de hacer cosas para apoyar al sector turístico canario» y subrayó que es la línea en la que hay que seguir «trabajando juntos y remando en la misma dirección», porque existe «un interés común» para que la industria turística de Canarias siga siendo uno de los motores de crecimiento y prosperidad para el conjunto de España. A juicio de Calviño, en la modernización económica de España a la que aspira el Ejecutivo con el plan de recuperación, el turismo debe actuar como «palanca de transformación» en el marco de la sostenibilidad y de la digitalización.

El Gobierno de España espera una respuesta favorable en los «próximos días» de la Comisión Europea a su plan para los fondos Next Generation, de los cuales Canarias aspira a unos 3.500 millones de euros.

Por otro lado, Calviño aseveró que el Gobierno central está impulsando acciones para que el encarecimiento de la gasolina no solo impacte en los ciudadanos, sino también en los beneficios de las compañías eléctricas.

El presidente regional no fue tan taxativo como su consejera de Turismo, Yaiza Castilla (ASG), delante de la ministra a la hora de reclamar un plan específico para el turismo, que también piden los empresarios de Canarias. No obstante, recalcó que «no habrá fondos públicos suficientes para compensar esta crisis turística» inédita, y de la misma manera que el Ejecutivo canario «reconoce» los esfuerzos que hace el Gobierno de España en priorizar a las Islas con fondos para la recuperación, como los 1.144 millones de euros en ayudas directas, no dudará en «reclamar» lo que considere que le corresponde a la región. En cualquier caso, Torres evocó que hace más de dos años se llamó a la movilización ciudadana para demandar al Estado que transfiriera ocho millones de euros para el agua de riego de las islas, y comparó esa reivindicación con los 1.144 millones que desde hoy se pueden pedir para ayudas directas, a través de las cámaras de Comercio, una partida a la que se sumarán otros fondos europeos que facilitarán la reactivación del Archipiélago y deberán dibujar un horizonte más verde y sostenible, enfatizó Torres.

Para el presidente, todos esos fondos van a tener una repercusión en el sector turístico, y se está negociando un plan de infraestructuras con el Estado.

Nadia Calviño afirmó que «Canarias cuenta con el apoyo , la complicidad y la comprensión del Gobierno de España para que esto no sea un rebote pasajero, sino una recuperación sólida que permita afrontar un ciclo expansivo transformador, más sostenible y más justo en el futuro» y «la solidaridad del conjunto de los ciudadanos españoles» ha propiciado que Canarias sea la comunidad más favorecida en el reparto de las ayudas directas, con los 1.144 millones.