El PSOE bloquea la solución al cine y mantiene su reforma unilateral del REF

El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, denunció el bloqueo del PSOE a una solución al conflicto iniciado por el Estado sobre los incentivos fiscales a las producciones cinematográficas en las Islas y reconocido en el REF. Clavijo acusó a los socialistas de dejar sobre la mesa una enmienda, defendida por el senador nacionalista en el Pleno hoy mismo, que había logrado el apoyo de seis grupos parlamentarios y que permitía mantener el diferencial fiscal de un 80 % para las producciones cinematográficas y hasta un 100 % en las Islas Verdes, y que dejaba sin efecto el tope de 12,4 millones de euros que pretende imponer el PSOE. “Y lo ha hecho”, señaló Clavijo, “saltándose el REF y los derechos de Canarias” para “que los senadores socialistas no se retrataran votando en contra del Archipiélago obligados a seguir las instrucciones del Gobierno central”.

El senador nacionalista lamentó la intervención “in extremis” del Gobierno de España para “salirse con la suya” y evidencia que “existe una hoja de ruta para desmontar el REF”.

Clavijo: “existe una hoja de ruta para desmontar el REF”

Fernando Clavijo, que defendió la enmienda al articulado de la Ley de Fraude Fiscal, calificó de “inaudito” que finalmente la enmienda no fuera sometida a votación, “lo que viene a decir mucho, por un lado, del espíritu poco democrático del PSOE y, por otro, del ataque frontal de los socialistas a los fueros canarios al tiempo que queda evidenciado que desde el primero momento, los socialistas no tenían intención de hacer respetar los derechos canarios”.

El senador exigió respeto al Régimen Económico y Fiscal que en su disposición adicional cuarta establece el diferencial fiscal a las producciones cinematográficas que se ruedan en las Islas, así como, reclamó “seguridad jurídica” para evitar la fuga de una industria vital en la estrategia para la diversificación económica del archipiélago.

Clavijo aprovechó su intervención para hacer un llamamiento a los senadores canarios de todas las siglas políticas “a sumarse” a la enmienda que permitía restablecer el respeto institucional al REF y garantizar los incentivos fiscales desde el 1 de enero de 2020, respaldando así “el informe desfavorable que pronunciará previsiblemente el Parlamento y el Gobierno de Canarias, porque no puede ser de otra manera. Canarias no puede abrir la puerta al desmantelamiento de sus derechos, consolidados por ley”.

Asimismo, coincidió en que el tope, atendiendo al diferencial fiscal que le corresponde a Canarias, no exceda los 18 millones de euros y los 20 millones en el caso de las producciones que se rueden en La Palma, La Gomera y El Hierro, frente a los 12,4 millones que pretende el PSOE.

Fernando Clavijo denunció, en su intervención, que esta modificación “no se produce por un error del PSOE, lo que hay detrás es una voluntad expresa y manifiesta de desmontar ese diferencial fiscal del 80% para todas las islas y del 100% para las verdes (disposición adicional cuarta del REF) que por ley le pertenece a Canarias y que es lo que permite a nuestra tierra acercarnos o igualar las condiciones con respecto al territorio continental. No es un capricho, somos una región ultraperiférica”, sentenció.

No vamos a permitir que se intente modificar nuestros derechos por la puerta de atrás y a escondidas. No son privilegios, son derechos.#Canarias #REF pic.twitter.com/DIh89OBnEc — Fernando Clavijo (@EquipoClavijo) 23 de junio de 2021

El senador nacionalista recordó que “los fueros canarios no son fruto del antojo de la Comunidad Autónoma de Canarias, los fueros vienen desde la Conquista y se han ido adaptando a lo largo de la historia hasta noviembre del 2018 cuando se aprobó precisamente la última modificación en esta Cámara” y advirtió que “el fuero canario no se vulnera, el fuero canario se respeta”, por lo que, añadió, “no caben interpretaciones ni amenazas sobre si aceptamos los 12,4 millones o nuestra tierra pierde, el diferencial fiscal del 80% está recogido en el REF, es un derecho que tenemos reconocido los canarios y canarias por ley y, por tanto, nos corresponde quiera o no el PSOE y así bloquee torticeramente iniciativas dirigidas a impedir el desmantelamiento de los fueros canarios”.