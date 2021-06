El Parlamento de Canarias no rechaza los indultos de Pedro Sánchez a los secesionistas catalanes. El PP pidió al resto de partidos, a través de una Proposición No de Ley (PNL), que se sumaran al rechazo de la medida de gracia concedida por Sánchez a los independentistas condenados pese a que estos ni han mostrado su arrepentimiento ni se han comprometido a no insistir en su desafío a la Constitución y el Estado de Derecho. Solo los dos diputados del grupo mixto, los parlamentarios de Ciudadanos Vidina Espino y Ricardo Fernández de la Puente, apoyaron la PNL del PP.

Los nacionalistas de CC se abstuvieron y los cuatro partidos del pacto de las flores –la Agrupación Socialista Gomera, Podemos, Nueva Canarias y el PSOE– votaron en contra. «La peor infamia que se puede cometer», dijo De la Puente sobre los indultos de Sánchez, quedó sin censura.