Canarias despliega el blindaje de su Estatuto contra la injerencia en el REF

La Comunidad Autónoma ha desplegado por primera vez la protección que le brinda el Estatuto de Autonomía frente a las injerencias de Madrid en el Régimen Económico y Fiscal (REF). Y lo ha hecho dando una muestra de unidad impropia de la actual legislatura. Todos los diputados de la Cámara regional dijeron ayer «no» a la modificación unilateral del REF que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez. El informe negativo del Legislativo canario no es vinculante –en última instancia el Ejecutivo estatal puede desoír los argumentos de la Comunidad Autónoma–, pero no es menos cierto que la unanimidad supone un puñetazo sobre la mesa frente al intento de reducir las mayores bonificaciones fiscales a la industria audiovisual en las Islas. El «no» del Parlamento es igual de rotundo ante el decreto exprés con que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de arreglar el desaguisado. Canarias no se conforma con un techo de 12,4 millones en las bonificaciones tributarias para el sector audiovisual; Canarias exige el diferencial del 80% a su favor, lo que implica elevar la cuantía hasta los 18 millones. El propio presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, avisó a su correligionaria Montero tras el pleno parlamentario: o el diálogo político resuelve el choque o lo resolverá la Justicia.