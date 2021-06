El Congreso certifica el recorte al REF por las ayudas al cine

La votación en el Congreso se produjo tras algunos intentos por parte de la diputada de CC, Ana Oramas, y del representante de NC, Pedro Quevedo, de eliminar este punto del orden del día del pleno y paralizar así la tramitación del proyecto de ley, o al menos la retirada de la disposición final primera del proyecto, la que se refiere al REF, ante el informe desfavorable emitido el lunes por el Parlamento de Canarias. Se pretendía impedir así una reforma del fuero sin el visto bueno de la Comunidad Autónoma. Los dos grupos nacionalistas pretendían que antes de que el Congreso se pronunciara definitivamente a este respecto se llevara a cabo la negociación entre Canarias y el Estado en la Comisión Bilateral de ambas administraciones al amparo del artículo 167.2 del Estatuto de Autonomía.

El Congreso ignora el informe del Parlamento canario y no retira la enmienda socialista que vulnera el REF



Quevedo reclamó la paralización de dicha tramitación durante la reunión de la Junta de Portavoces celebrada a primera hora de la mañana, lo que fue rechazado por la mayoría de los grupos, en tanto que Oramas remitió un escrito en el mismo sentido a la Mesa del Congreso con el mismo negativo resultado. En consecuencia, el debate en pleno del proyecto de ley se produjo ya solo pendiente de que los grupos concretaran su posición respecto a la enmienda que venía del Senado, que finalmente fue aprobada por 206 votos a favor y 76 en contra, con 57 abstenciones.

En el escrito remitido a la Mesa, Oramas señalaba el carácter desfavorable del informe del Parlamento de Canarias sobre la modificación del REF y cumpliéndose los requisitos del artículo 167.2 del Estatuto, y que “ha sido votado así por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara autonómica”. En consecuencia, señala, “la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias habrán de reunirse para tratar de solucionar las discrepancias y el procedimiento legislativo queda suspendido hasta que resuelvan las mismas”.

Durante el debate del proyecto de ley, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, explicó que el escrito de Oramas pidiendo que el mismo saliera del orden del día se hizo con el pleno ya en marcha y por tanto con la imposibilidad de incluirlo en la Junta de Portavoces que debería decidirlo. Además, aseguró que la petición de Oramas no cumplía los requisitos reglamentarios para la modificación del pleno por no estar avalada por dos grupos parlamentarios o dos quintas partes del pleno de la Cámara, según establece el reglamento de la misma.

Oramas acusó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de creer que “los derechos de los canarios son privilegios” y que el Gobierno central volvía “a poner la pata encima de los canarios”. Según ella, si se completaba la tramitación del proyecto de ley que contiene la reforma del REF ya no tendría ningún efecto la Comisión Bilateral Canarias-Estado porque ésta está prevista precisamente para resolver las discrepancias antes de la aprobación de que cualquier texto legislativo afecte al fuero. “Estamos hartos” repitió varias veces la diputada tinerfeña antes de pedir que se leyera en el pleno el informe del Parlamento, algo que Batet rechazó no solo por la extensión del mismo, sino porque ya se había repartido entre los grupos parlamentarios.

Sánchez apela al sector

Previamente al debate y votación del proyecto de ley de medidas antifraude, los dos representantes nacionalistas canarios habían lanzado duras críticas al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, durante la comparecencia de éste para explicar el último Consejo Europeo y la aprobación de los indultos a los presos catalanes líderes del 'procés'. En sus respectivas intervenciones, Oramas y Quevedo señalaron directamente a Sánchez como responsable último de lo que calificaron de “vulneración” del REF, aunque el tono y el sentido de las críticas fueron muy distintos en cada uno de ellos.

El jefe del Ejecutivo eludió cualquier referencia al conflicto respecto al REF durante su respuesta a Oramas, pero sí lo hizo cuando contestó a Quevedo, Sánchez aseguró que la oposición es la enmienda introducida en el Senado suponía de facto, por parte de los grupos nacionalistas, estar “en contra de una medida que beneficia al sector audiovisual en Canarias”. Aseguró que se va a poner en marcha la Comisión Mixta “para acordarlo” y dijo que “nosotros, por supuesto, respetamos el REF de Canarias”, una idea que repitió la portavoz del PSOE en el debate sobre el debate sobre el texto que ayer se votó, Patricia Blanquer, quien insistió en que “se respeta el hecho diferencial canario porque hemos mejorado el diferencial de las producciones audiovisuales”.

Pedro Sánchez: "Nosotros, por supuesto, respetamos el REF de Canarias”

Durante su intervención previa, Oramas acusó a Sánchez de “importarle muy poco Canarias y por eso ha permitido que su Gobierno incumpla la Ley del REF, el Estatuto y se cargue los rodajes de cine en las Islas”. La diputada canaria arremetió contra lo que consideró ausencia de medidas del Gobierno central hacia la situación económica y social del Archipiélago en todos sus ámbitos de actuación. “Han dejado a los canarios año y medio abandonados a su suerte en la peor catástrofe social y económica que han padecido. Señor Sánchez, su gobierno ha sido nefasto para España, pero sobre todo ha sido dañino para Canarias y hoy pisotean un Estatuto y un REF en contra del criterio por unanimidad del Parlamento de Canarias, incluido su PSOE”.

Pedro Quevedo: “Por tierra, mar y aire desde Canarias se ha intentado explicar durante más de un año que es necesario respetar el REF”

Quevedo, por su lado, recordó a Sánchez que “por tierra, mar y aire desde Canarias se ha intentado explicar durante más de un año que es necesario respetar el REF” en relación con las ayudas al cine hecho en las Islas”, una cuestión que, aseguró, “es cuantitativamente menor, pero cualitativamente mayor porque afectan a nuestro fuero”. Explicó en este sentido que “no solo no lo hemos conseguido”, sino que en el proyecto de ley de medidas antifraude se consolida dicho recorte pese al pronunciamiento unánime en contra del Gobierno de Canarias y del Parlamento.

“No hemos conseguido entendernos con la ministra de Hacienda y le decimos a usted que nosotros no podemos permitir esto. Necesitamos que usted intervenga porque se incumple además el acuerdo del PSOE y NC para esta legislatura”, advirtió el diputado nacionalista. “Esto no es esto motivo de especulación. No debería haberse tratado este proyecto de ley, o al menos tendría que haberse retirado la enmienda contra la que se ha pronunciado Canarias por vulnerar el REF”, recalcó Quevedo,