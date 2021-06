Las personas con discapacidad creen que no se reconocen sus derechos

Las entidades y miembros que forman Cermi Canarias (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), están descontentos con el Gobierno regional y, en especial, con el Catálogo de Servicios y Prestaciones de la Ley de Servicios Sociales que está en exposición pública hasta el 9 de julio. Este catálogo es el instrumento mediante el que se determinan, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios sociales públicos de la Comunida Autónoma.

A juicio de Cermi, «atenta contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad» pues presenta «muchas deficiencias», se basa en un modelo asistencialista y no se les ha escuchado a la hora de elaborarlo. Entre las carencias que Cermi Canarias resalta, y que serían necesarias introducir para cumplir con el reconocimiento de derechos y dignidad de las personas con discapacidad, se encuentran: la atención temprana, básica para el futuro desarrollo de las personas con discapacidad; servicios de accesibilidad en la comunicación, con el consiguiente desarrollo, provisión y apoyo al uso de adaptaciones visuales, auditivas, materiales o tecnológicas en diferentes ámbitos (trabajo, vivienda, transporte u otros); centros ocupacionales, para que las personas puedan adquirir competencias para tener un empleo, vivir en comunidad y desarrollarse como ciudadanos y el apoyo en el entorno habitual, con el que se evitaría la institucionalización de las personas con discapacidad y con el que se facilitaría su autonomía.

La presidenta de Cermi Canarias, Carmen Laucirica, quiere visibilizar que el tercer sector de la discapacidad no ha participado de forma activa en la elaboración del Catálogo de Servicios y Prestaciones, tal y como se les prometió por parte del Gobierno de Canarias y «que así lo demuestran los muchos escritos, mails y comunicaciones que desde septiembre de 2019 y hasta diciembre del 2020 se nos enviaron invitándonos a hacer propuestas y animándonos a las mismas por la amplia experiencia del tercer sector». Pero el catálogo no recogió sus proposiciones y desconoce el motivo, quizás por el peso de la pandemia o la falta de personal en esta Consejería que dirige Noemí Santana (Podemos). Señala que hay diálogo con ellas, pero al final no se ha plasmado en la propuesta sus aportaciones y pide que amplíe el plazo de exposición pública y les escuchen. Expone que el Gobierno de Canarias manifiesta de forma reiterada que la propuesta elevada a pública ha sido ampliamente participada, pero en el caso del tercer sector de la discapacidad, «eso no es cierto».

Cermi Canarias representa a un colectivo de unas 5.000 personas con discapacidad y sus familias y más de 1.450 trabajadores. Gestiona unas 2.300 plazas de los convenios de Dependencia. «Somos entidades profesionalizadas con una gran experiencia y un gran recorrido en el sector, algunas de ellas con una antigüedad de casi 60 años», cuenta. Por ello no pueden validar o aceptar la propuesta del Catálogo de Servicios y Prestaciones que ha elaborado el Gobierno de Canarias, «un documento que presenta numerosas deficiencias y que pone en peligro un futuro digno para las personas con discapacidad», sentencia la presidenta. Las personas con discapacidad en Canarias están en una situación de desventaja y desigualdad respecto al resto del territorio nacional, explica. Por ejemplo, en Navarra hay un profesional de los Servicios Sociales de atención primaria por cada 745 habitantes, en Canarias un profesional por cada 3.219 habitantes

Cermi Canarias ve en el catálogo la visión asistencialista en esta área totalmente basada en la dependencia. Esto es disponer de una visión simplista de la discapacidad y una pérdida importante de oportunidades para muchísimas personas, que se quedarían sin apoyos y servicios, hecho que pasa con las personas con trastornos de salud mental y las personas sordas, por ejemplo, las cuales muchas de ellas no son valoradas como dependientes, advierte Cermi.

Todo esto, el malestar por parte del sector y el miedo a que se atente contra los derechos de las personas con discapacidad, se podría haber evitado, asevera Cermi Canarias. Se pidió desde el principio hicieran aportaciones de manera que compartieran una misma visión de los que debería de ser un Catálogo de Servicios Sociales inclusivo, moderno e igualitario al del resto del territorio nacional.

Un trabajo que realizaron «con muchos esfuerzos y dedicación» por parte de muchos de los profesionales de las entidades que conforman el Cermi Canarias». Pero no fueron tomadas en cuenta.

Derechos Sociales promete que oirá las quejas

Miguel Montero, director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, asegura que la Consejería de Derechos Sociales va a tomar nota de las aportaciones que presenten entidades como Cermi, la más representativa en el tema de la discapacidad. En este contexto, apunta que el plazo de exposición pública del Catálogo de Servicios y Prestaciones acaba el 9 pero se va a ampliar para este tipo de asociaciones representativas 20 días, con el fin de negociar qué se puede introducir. También quiere aclarar que este catálogo no es para un periodo de diez años, sino que se va a revisar a los dos años de su puesta en marcha. Cermi pide la atención temprana de las personas con discapacidad, un servicio de accesibilidad en la comunicación, centros ocupacionales, un servicio de apoyo especializado en conducta, dirigido a personas con discapacidad intelectual y el apoyo en el entorno habitual. Montero asegura que estudiará estas y otras propuestas que se formulen durante el periodo de exposición.| F.M.