La ‘ruta canaria’ mata en seis meses más migrantes que en todo 2020

La ruta canaria, la que trae a las Islas migrantes desde África en cayucos, pateras y, en los últimos tiempos, inestables embarcaciones neumáticas, ha acabado la primera mitad del año con más vidas que en todo 2020. De acuerdo con Caminando Fronteras, desde enero han muerto o desaparecido en Atlántico 1.922 personas en 57 tragedias tratando de llegar alcanzar las Islas, mientras que el pasado año las víctimas sumaron 1.851.

La portavoz de la ONG, Helena Maleno, reclamó ayer en una rueda de prensa más medios materiales y recursos humanos al Gobierno español, así como una mejor coordinación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Reino de Marruecos, para realizar con más eficacia los rescates de estas personas que intentan llegar a la Unión Europea y mueren en el intento. Para Maleno, resulta fundamental actuar ya en este ámbito si no se quiere que, a final de este año, se llegue a la cifra de 4.000 fallecidos en las diversas vías migratorias que llegan a España desde el continente africano – la argelina, del Mar de Alborán y el Estrecho, además de la canaria–. Ya va por 2.087; una cantidad que supone un incremento del 526% respeto al año anterior.

«Terribles y tristísimas»; las peores cifras desde que existe registro, insiste Maleno. Una nómina en la que figuran ciudadanos de Malí, Guinea, Costa de Marfil, Marruecos, Pakistán, Sri Lanka, Yemen... y otros once países más. Y entre las víctimas mortales: 341 mujeres y 96 niños.

En opinión de la portavoz de Caminando Fronteras, los datos reflejan con claridad la peligrosidad de la llamada ruta canaria, tanto por las características de la navegación como por la fragilidad de las embarcaciones utilizadas, que desde el mismo momento de la partida carecen de las mínimas condiciones de seguridad. Maleno advierte del aumento de la elección de lanchas semirrígidas o neumáticas (del tipo zódiac) para intentar alcanzar el Archipiélago. Según la activista, estas son muy usadas en las vías del Mediterráneo, pero resultan muy peligrosas para el Atlántico. De hecho, del conjunto de alertas por naufragios registradas este año un 33% proceden de usuarios de neumáticas.

En el caso de otro tipo de embarcaciones, como las pateras de madera o los cayucos de fibra, la ONG atribuye sus problemas a que pueden estar hechos con «materiales malos» o se les rompe el motor. En otras ocasiones, los migrantes se enfrentan a otro riesgo sustancial: que quienes llevan el timón no tienen experiencia alguna en navegar en mar abierto.

A juicio de Maleno, «cada vez hay peores condiciones en los rescates» y la última crisis diplomática hispano-marroquí entre el 18 y el 20 de mayo y que se escenificó durante la entrada masiva de jóvenes en la ciudad autónoma de Ceuta, ha tenido un impacto negativo en las intervenciones de emergencia. Desde entonces, se aprecia una clara «dejación de responsabilidades» e, incluso, ha habido casos en los que la Marina marroquí no ha acudido a socorrer a personas cuya embarcación estaba a punto de hundirse. Ello por no ahondar en la falta de coordinación entre los servicios de rescate marroquíes y los españoles que llevan a situaciones «negligentes».

Según esta ONG, en los 15 días posteriores a la crisis hispano-marroquí hubo 480 migrantes desaparecidos o fallecidos. En ese momento, Marruecos dejó salir a mucha gente en condiciones deficientes, como lanchas neumáticas de segunda mano «que se rompían o desinflaban».

Otra de las reivindicaciones de Caminando Fronteras es que los Estados apuesten por la identificación del mayor número posible de las personas que fallecen en estas rutas. En ese sentido, Maleno anunció que en una semana presentará al Gobierno español una serie de recomendaciones para que las víctimas mortales reciban un entierro digno.

El sacerdote José Antonio Benítez, colaborador de la ONG, recuerda que, cuando a una familia se le muere un ser querido, hay un proceso natural de duelo, pero que en el caso de los desaparecidos se produce un dolor suspendido, que genera «impotencia, miedo o culpa» por no hallar a sus seres queridos. Benítez lamenta que por parte del Gobierno español no se haya hecho nada por establecer puntos de información para los familiares de los migrantes que consiguen llegar o no a las costas del país, por lo que ahora cualquier proceso de identificación de fallecidos o supervivientes depende de la buena voluntad de las ONG, las administraciones o los funcionarios; «y aún así es muy complejo».

El enfermero y sociólogo Teodoro Bondyale plantea la necesidad de determinar quién entierra a los muertos, quién paga el proceso y quién oficia el acto. Además del hecho importante de que se respete el derecho de los musulmanes a ser enterrados en la tierra, como establece el rito de su religión. Ahora la normativa aplicada en la inmensa mayoría de los cementerios municipales no lo permite. Así ocurrió, por ejemplo, con los 24 cadáveres de subsaharianos que fueron localizados en un cayuco a casi 500 kilómetros al de El Hierro a finales de abril. Los cuerpos fueron enterrados en nichos de los cementerios de Candelaria y Santa Cruz de Tenerife.

Detenidos los patrones de la patera de Yamila

La Policía Nacional ha detenido al organizador y al responsable de la navegación de la embarcación en la que viajaba Yamila, la menor de cinco años fallecida el 30 de junio cuando era trasladada el helicóptero al santacrucero de La Candelaria. Los inmigrantes, localizados 13 días después de su salida de Marruecos, viajaban en condiciones deplorables y peligrosas, hasta que quedaron a la deriva. Fueron rescatadas un total de 29 personas. En la embarcación los equipos de Salvamento Marítimo hallaron un fallecido y otros dos inmigrantes en estado grave y la niña en coma. Se estima que salieron desde la localidad de Dakhla un número aproximado de entre 52 y 60 personas. Tras las investigaciones la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) estableció que los responsables de la tragedia estaban entre los supervivientes. La acción culminó con la detención de ambas personas por los delitos de lesiones graves, homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración clandestina. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional| P.F