Ángel Víctor Torres: «La solución al REF del cine ha de ser política porque jurídicamente no se sabe qué pasará»

Como secretario general del PSOE de Canarias ordena a sus parlamentarios regionales defender el REF ante Madrid, pero los diputados nacionales se alinean con el Ministerio de Hacienda. ¿A quién defienden los diputados del PSOE por la provincia de Las Palmas y Santa Cruz? ¿A su partido en vez de a su gente y su tierra?

Está hablando de la disposición décimocuarta del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sector audiovisual exclusivamente. Que yo sepa no ha habido ninguna otra modificación del REF que haya tenido un informe desfavorable del Parlamento, sino la disposición decimocuarta del sector audiovisual, que establece unos incentivos para el cine de 5,4 millones para Canarias y tres millones para el resto del territorio español y eso simboliza el 80%, pero, sin embargo, no se específicó ese 80%, y ahí está el problema de la diatriba jurídica. Se establece una diferenciación del 80% pero se ponen en cantidades cuantificadas. En el año 2020 el Gobierno de España, para promocionar el hub audiovisual, sube a 10 millones la bonificación a toda España y queda Canarias en 5,4 millones y nos quedamos por debajo del resto del territorio español, y se produce una confrontación con el Gobierno de España en varias reuniones diciendo que eso era inaceptable, y se consiguen 10 millones y posteriormente 12,4. Nadie niega que 12,4 millones es muchísimo mejor que 5,4 como nadie niega que 12,4 supone que la Comunidad Autónoma de Canarias es la comunidad que tiene los mayores incentivos del país frente al resto del territorio que tiene 10 millones, por tanto, eso es bueno .Y eso es lo que defienden también los diputados socialistas primero en el Senado y posteriormente en las Cortes. Pero esa cifra no mantiene el 80% del diferencial y eso es lo que hace que el Gobierno de Canarias, y posteriormente el Parlamento, hagan un informe desfavorable a la modificación del REF. Yo creo que eso lo tenemos que arreglar desde el punto de vista político más que jurídico, que lo jurídico no se sabe cómo va a terminar, porque el Gobierno de España tendrá sus informes jurídicos y los nuestros serán distintos. Pero esto no es nuevo: ha pasado en tiempos anteriores y de eso no se habla. Yo preguntaría: ¿en el año 2017 gobernando Coalición Canaria en Canarias y el Partido Popular en España se cambió el diferencial fiscal? Y la respuesta es 'sí'. Dejamos de tener el 80% de diferencial. ¿Se concentró en el Parlamento de Canarias? No. Se llevó a la Ley de Presupuestos y de eso no se informó para nada y, por tanto, ni se manifestó el Gobierno de Canarias ni el Parlamento pero se modificó bajando el porcentaje. Al final, da la sensación de que según quién gobierna en Canarias o en España se es más duro o menos duro con una modificación del REF. Lo que tenemos que hacer ahora es solventarlo y en eso estamos para tener el 80% de diferencial.

El REF parece no estar asumido en Madrid sea el gobierno del color que sea y cada vez que llega un gobierno hay que volver a tratar de convencerlo porque también da la impresión de que el REF tampoco está defendido con uñas y dientes en Canarias y nos cuelan de todo.

El REF exige siempre que cualquier gobierno que llegue a Madrid tenga los máximos conocimientos al respecto y no es sencillo, porque van cambiando las personas y eso siempre ha sido así. Siendo siempre así, el secretario general del Partido Socialista y presidente de Canarias [él mismo] ha votado con su grupo parlamentario desfavorablemente a una propuesta de modificación del REF del Gobierno de España con sus mismos colores políticos, y ese gesto no es sencillo, no es fácil, pero lo he dicho claramente que nosotros pondremos antes la defensa de Canarias, la defensa de nuestros fueros, de nuestros principios, porque entendemos que es de justicia.

¿No le parece feo que en un contexto en el que la ministra es andaluza y el responsable de la Film Comission nacional es andaluz, algunos grandes de rodajes acaban en Andalucía mientras esto no sucede en Canarias?

Bueno he leído informaciones y debo decir que la ministra de Hacienda, que es andaluza, ha terminado con esos 12,4 millones para Canarias frente a 10 para el resto.

Pero nos correspondían 18.

Nos corresponde el 80% de diferencial. Nos tenemos que colocar en el lugar adecuado porque si el resto de España se queda en seis millones no nos corresponderán 18, es decir que nos corresponde un 80 % frente al resto del territorio de España, y eso es lo que nosotros defendemos: un diferencial de un 80%, pero teníamos 5,4 y ya vamos por 12,4 y eso hay que valorarlo, era muchísimo peor quedarnos en 5,4. En cualquier caso, estaremos vigilantes para que Canarias tenga ese diferencial. He hablado con la secretaria de Estado de Comercio y va a haber una promoción de España en su conjunto importante porque tenemos que competir con Irlanda, Malta , Francia...

Frente a los que afirman que es mentira que se cree empleo en Canarias veamos los datos. Desde el año 2007 se ha ido generando empleo en el sector audiovisual y los años en el que más empleo se ha generado, más producciones y más ingresos, han sido el 20 y el 21 de una manera exponencial, como nunca antes. El año 20 y el año 21 han sido los dos años de mayor empuje audiovisual en Canarias El sector audiovisual sabe que vienen muchísimas producciones porque vienen a Canarias por dos grandes ventajas: los grandes decorados naturales en Canarias que hace que seamos un atractivo, independientemente de las ventajas fiscales que tenemos que preservar defender y mantener.

Hay grandes producciones que quieren venir pero también se encuentran con la dificultad de que tenemos que proteger nuestro territorio natural. Hay ya productos con posibilidades de inversión de más de 200 millones de euros en Canarias para construir el mayor hub de grabación de toda Europa y lo quieren hacer en Canarias, y no solamente por las ventajas fiscales. Además hay centros de formación. Y a la vez tenemos que hacer que los jóvenes aprendan idiomas, porque el turismo seguirá siendo clave, tiene que haber nuevos nichos de empleo y el sector audiovisual es fundamental.

Esta semana el pacto de las flores ha dejado bastante claro que no hay interés en constituir la Junta de Control de la Televisión Canaria.

La Junta de Portavoces dijo que ha habido una última votación tanto para el director general como para la Junta de Control con votaciones distintas y cada partido se ha manifestado al respecto porque la última decisión fue fallida. Y eso no fue porque el Partido Socialista se abstuviera. El partido fue claro: si era apoyada una de nuestras propuestas, que era el director general del ente, nosotros aprobamos la Junta de Control. Por tanto la no consecución de la Junta de Control en el último pleno no es responsabilidad del Partido Socialista, había números para sacarlo sin nosotros. Lo que hace falta es una última posibilidad de acuerdo para salir de un atolladero y evitar llegar a un pleno sin consenso que reproduzca lo que pasó en votaciones anteriores, que por cierto ha pasado en otra legislatura.

Hay discrepancias sobre la contribución a la defensa de los intereses de Canarias de la ministra Carolina Darias. A veces da la impresión de que Ábalos [ayer salió del Gobierno] parece el más canario de todos.

El ministro Ábalos es secretario de organización además de ministro, es un peso pesado en nuestra organización política y ejerce por tanto una labor transversal. Yo sigo afirmando que Carolina Darias, con la que hablamos permanentemente, es clave que esté en el Consejo de Ministros. Tiene también sus limitaciones porque es la ministra de Sanidad en estos momentos y tiene su ámbito competencial, pero siempre, siempre, siempre, será mejor para cualquier Gobierno de Canarias tener a un ministro canario.

Un tercio de los sanitarios son eventuales y todo apunta que los maestros que se contrataron durante la pandenia no podrán renovar. ¿Se van a quedar sin empleos? ¿Qué va a pasar con los miles de interinos perpetuos?

Lo primero, es la evidencia. Nosotros reforzamos con cerca de 20.000 personas la sanidad y la educación pública, sobre todo en el tiempo de la covid, y en el caso lectivo durante todo el curso escolar. Este año que se presenta se pretende que sea más normalizado el curso 21-22. Estamos haciendo un esfuerzo presupuestario importante en educación y, por tanto, caminamos hacia el 5% del PIB, aunque no podemos hacerlo de un día para otro. Ni siquiera la ley lo pretende ni así se aprobó. Debía ser un paso paulatino. Este es el Gobierno que más ha apostado por la Sanidad y la Educación pública y sus recursos humanos, y también tenemos que solventar la eventualidad que no es de cinco años ni de diez, en algunos casos es de veinte años . Se ha cerrado un principio de acuerdo con tres sindicatos por parte del Gobierno de España que es un primer avance, no definitivo, y a ver si podemos con este avance resolver un problema enquistado especialmente en Canarias con gente que lleva en esa situación hasta 30 años.

Parecce que no acaba de concretarse la tan anunciada y esperada visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Canarias.

Estaba prevista su presencia en Canarias pero por una razón importante que fue el Consejo de Ministros para modificar el decreto ley de las ayudas directas a las comunidades autónomas, terminando Canarias con 1.144 millones, se bloqueó. Ese día, el mismo día, en que iba a estar en Canarias. En estos momentos se está cerrando la agenda y espero que sea pronto, como han venido el resto de los ministros, con soluciones a las cosas y a los problemas. Han venido más a menudo ministros que en cualquiera otra legislatura. Yo quiero tener un Gobierno de España que esté cerca de la ciudadanía de Canarias, aunque lo que le diga no le guste. Creo que eso es bueno, hay quien crítica que vienen los ministros y también critican si no vienen pero si vienen se les pueden decir las cosas, las buenas y las malas.