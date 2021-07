El PSOE cierra filas en torno Torres al frente del partido y candidato en 2023

Pero, al parecer, nada más lejos de la realidad en Canarias, al menos por ahora, a dos años de las elecciones autonómicas. Ángel Víctor Torres es ya el candidato incuestionable de la gran mayoría del partido, tanto en la estructura orgánica de la formación como a la Presidencia del Gobierno. En octubre se celebra el congreso federal donde Canarias quiere seguir con una voz importante, y posteriormente los congresos regionales, insulares y locales. Canarias confía en mantener su peso, incluso aumentarlo, en la ejecutiva federal del PSOE, donde en estos momentos se encuentran Héctor Gómez, diputado por la provincia de Tenerife, y Luc André Diouf, por la de Las Palmas. El primero es muy probable que repita en la dirección federal; el segundo está en veremos porque no ha sobresalido en su gestión, al menos en las Islas, y llega una nueva horda por Canarias, como puede ser la joven Nira Fierro, vicesecretaria del PSOE canario y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista; la portavoz en la Cámara, Nayra Alemán, o el presidente de la misma, Gustavo Matos.

El runrún que empieza a sonar en las Islas de que los cambios o la confianza de Pedro Sánchez a los ministros pueda deberse a que los ve como candidatos en sus comunidades, como a Pilar Alegría en la comunidad de Aragón, o Pilar Llop, expresidenta del Senado, y natural de Madrid, tienen por tanto una respuesta contraria en Canarias, porque Carolina Darias hoy por hoy no parece ser, ni de lejos, una alternativa a Torres, pese a que la grancanaria se ha reinventado tras ser nombrada ministra y ha ganado peso en Madrid. No obstante, cabe recordar que en las primarias del PSOE en Canarias en 2014 perdió contra la tinerfeña Patricia Hernández como candidata a la Presidencia, consulta donde también fracasó Gustavo Matos.

Para altos cargos del PSOE de distintas islas esto no deja de formar parte del juego de las entelequias cada vez que se producen cambios y la gran mayoría ve a Ángel Víctor Torres como el único candidato que ahora mismo es capaz de suscitar el acuerdo unánime del partido para dirigirlo, y, por ende, para ser candidato de nuevo a la Presidencia regional. Él mismo ha dicho que en pocos meses «deshojará la margarita», aunque sus más allegados ya dan por hecho de que se va a presentar sí o sí y que prácticamente no va a tener rival y, en consecuencia, no van a haber primarias.

«Tenemos candidato en Canarias», sostiene Héctor Gómez, miembro de la Ejecutiva nacional del PSOE, quien considera que los nuevos ministros van a entender a las Islas porque desde el Gobierno canario y desde el partido se está haciendo una labor intensa de diálogo para que se comprendan las especificidades isleñas.

El mejor valor político

El secretario de Organización del PSOE y diputado regional, Jorge González, también cree que Torres «es el mejor valor político que tenemos en Canarias», expone.

Tanto él como el secretario insular de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, realzan la relación que han tenido con José Luis Ábalos, uno de los relevados en los ministerios y que ha renunciado a la secretaría de Organización. Franquis, especialmente por la negociación en carreteras, cree que «el principal valor de Ábalos es que era de los que mejor conocía la realidad canaria y la relación con su equipo ha sido extraordinaria». Estaba prácticamente culminada la adenda para incrementar en 407 millones el convenio en los años 2026 y 2027, pero entiende que el Gobierno central va a seguir en la misma senda y, sobre todo, si prosiguen en los cargos lo segundos mandos. «Habrá que darle un impulso ahora para que se llegue a aprobar cuanto antes», recalca.

Según su compañero Jorge González, «Canarias va a seguir defendiendo el cumplimiento estricto del REF» ante los nuevos ministros, porque hay herramientas para ello como es la activación de la comisión bilateral Estado-Canarias como marca el Estatuto de Autonomía si hay discrepancias en el fuero canario.

Nira Fierro también hace una lectura positiva de los cambios en el Gobierno de España y se muestra segura de que el diálogo y la coordinación con el Gobierno de Ángel Víctor Torres tendrán continuidad en esta nueva etapa de la legislatura. La vicesecretaria del PSOE destaca el carácter “feminista, joven y municipalista” del nuevo Gobierno.