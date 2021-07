El plan de Dependencia sigue en el aire mientras se acumulan los expedientes

Las consejerías de Administraciones Públicas y Derechos Sociales no han concretado aún un plan de acción para mejorar el funcionamiento del servicio de Dependencia ante la evidencia de que las medidas que se han aplicado en los dos años de esta legislatura no han atajado el problema de demoras y deficiencias en la gestión que denuncian los trabajadores del área. La inestabilidad del personal sigue siendo la tónica dominante y el último plan de choque para incorporar más efectivos no se ha consolidado todavía, mientras que está pendiente un nuevo sistema informático que dé más eficacia a la tramitación administrativa de los expedientes. El cambio introducido para agilizar los procedimientos mediante la resolución única de la valoración del grado de dependencia o el intento de que los ayuntamientos se encarguen de los informes sociales son medidas que se están encontrando con muchas dificultades, según advierten los profesionales.