Vidina Espino deja Ciudadanos

La periodista Vidina Espino se da de baja en Ciudadanos pero no renuncia a su acta como diputada por lo que, en principio, se quedara como no adscrita. La que hasta ayer era portavoz de la formación naranja en el Parlamento argumentó, durante su primera intervención en el pleno monográfico sobre los incumplimientos del Estado y de las Cortes con el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario, que ha decidido irse del partido precisamente por el voto de los representantes de su formación en el Congreso y el Senado en los cambios que afectan al fuero canario, lo que consideró «un atropello».

La marcha de Espìno de Ciudadanos cogió a los diputados presentes en el hemiciclo por sorpresa, aunque algunos ya sabían sus intenciones. Rápidamente su partido emitió un comunicado en el que negaba la causa esgrimida por la diputada, y afirmaba que Espino abandona el partido solo «porque conocía de primera mano que el 21 de julio iba a ser sustituida por Ricardo Fernández de la Puente -su compañero en Ciudadanos- en la portavocía del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias», según explicó el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos Canarias, Ruymán Santana.

Según Espino, su partido e incluso Inés Arrimadas se comprometieron a defender el REF y esta forma de actuar «sólo se explica desde una forma de entender la política basada en la sumisión a las directrices partidarias, incluso cuando éstas obligan a perder la coherencia o a actuar en forma contraria a los propios valores y creencias». Espino reconoció que le costó creer que Cs se haya sumado a la mayoría en contra del REF junto a Bildu, ERC y Unidas Podemos, y consideró «insólito» la respuesta de sus compañeros de partido.

La organización afirma que el verdadero motivo de la renuncia es que iba a ser sustituida

«Pedí explicaciones y la respuesta que he recibido es insólita. Me dijeron que actuaron así porque les pareció adecuado hacerlo», recalcó en el Parlamento durante su intervención en el pleno de la Cámara autonómica. Espino subrayó que comparte el dictamen que en su momento aprobaron todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias, y recordó al Congreso y al Senado que no pueden cambiar el REF sin negociar con la Comunidad Autónoma en una comisión bilateral, si la Cámara autonómica emite un dictamen desfavorable a las modificaciones, como así ha sido. Espino pidió explicaciones pero la respuesta no fue la defensa del REF. «Tengo poca experiencia en estos juegos y menos tragaderas que otros y no soy una diputada que haya escalado puestos» a la espera de conseguir un cargo, dijo. Afirmó que estaba en Ciudadanos porque se lo pidió «personalmente» el anterior presidente, Albert Rivera, lo que le llevó a abandonar su trabajo como periodista y a aceptar «por coherencia y lealtad cosas que nunca habría aceptado».

«Pero, ni siquiera en los momentos más difíciles, jamás creí que esto pudiera ocurrir en Ciudadanos», sentenció. Espino ha alegado que se comprometió «a no fallar nunca a los canarios», por lo que ahora no quiere «explicar lo inexplicable» ni va a permanecer «callada consintiendo un atropello» a los derechos de Canarias.

De hecho, no pretende dar ejemplo a nadie, ni ser ejemplo de nada. «El Parlamento debe dar un golpe sobre la mesa y recurrir al Tribunal Constitucional. Hoy es el diferencial sobre cine, mañana pueden ser las subvenciones al transporte o la energía», advirtió.

La periodista mantiene el acta pese a que Cs le reclama que devuelva el escaño

Tras conocer su renuncia, el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos recalcó que el verdadero motivo de la baja de Espino es sus sustitución en la portavocía por Ricardo Fernández de la Puente. Ruymán Santana señaló que Vidina Espino «tiene que ser coherente con el código ético que firmó en su momento y, por tanto, debe abandonar su escaño», extremo que, por ahora, no va a hacer.

Sobre el argumento utilizado por Vidina Espino para justificar su renuncia, Santana aseguró que desde Cs Canarias se sigue defendiendo el Régimen Económico y Fiscal, «tal y como demuestra el hecho de propiciar el aumento de incentivos fiscales para el sector audiovisual, tanto en el Régimen General como en el Especial de Canarias», pero eso no es el porcentaje del 80% que pide Canarias.

La periodista fue elegida candidata a la Presidencia en marzo de 2019 tras recibir en una primarias el 84% de votos (359 votos).

La renuncia de Cs abre distintas especulaciones sobre su posible viraje hacia Coalición Canaria o hacia el Partido Popular. Durante su participación en la negociación de los pactos en 2019 para conformar el Gobierno de Canarias se pensaba en un principio que iba a apoyar al PSOE pero Espino se posicionó siempre junto al PP que apostaba por un pacto con CC y con la participación de ASG. Lo que ocurrió es que desde la formación naranja no se tenía claro el apoyo a un pacto con los nacionalistas debido a los casos de corrupción en los que estaba salpicado Fernando Clavijo, ya absuelto de ellos, y eso hizo que el gomero Casimiro Curbelo se decantara por el pacto PSOE, NC y Podemos.