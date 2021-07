El anhelado purgatorio de la Comisión Bilateral

Finalizado el pleno extraordinario del martes bajo la melodía de una canción de Marisol metabolizada por el presidente Ángel Víctor Torres (“el REF es una tómbola ton-ton-tómbola”) una pausa para almorzar y dos horas después comenzaba otro, el ordinario, que al final no lo fue tanto. La digestión se ocupó en las preguntas al jefe del Gobierno, que abrió nada menos que Casimiro Curbelo para preguntarle sobre la puñetera Comisión Bilateral Canarias-Estado que supuestamente corregirá el daño causado al REF. Curbelo parecía que había almorzado en exceso, quizás en realidad se había pegado una gran cena, porque cierta pastosidad vocal no ayudó a que se le entendiera mucho. Estuvo más obsequioso que lo normal con el señor presidente. Por lo general el dueño y señor de la ASG combina los entusiasmos con los escepticismos en su chatarrera sintaxis habitual, pero el énfasis que puso en elogiar a Torres hizo levantar algunas cabezas del sopor generalizado. Varias horas después se comprendería tanta delicadeza. Después habló Manuel Marrero para darle (obviamente) la razón al Gobierno, entre otras razones, porque fuera del progresismo no existe virtud posible ni sensatez humanitaria. A ver cuando todo el mundo vota a la izquierda y se arregla el asunto. María Australia Navarro criticó la gestión de la Consejería de Derechos Sociales en materia de protección y tutela de menores no acompañados, y Torres defendió como en una comedia de capa y espada a Noemí Santana. ¿Qué en los centros de acogida de menores existen episodios de violencia? “Vamos a ver”, matizó en una frase digna de mármol el señor presidente, “puede haber violencia en todos los sectores de la sociedad”. Se las arregló con eso Torres, aunque al menos no nos ofreció ningún mensaje de voz grabado en su teléfono móvil, uno de los mayores episodios de manchanguería registrados en la Cámara desde 1983. Se amontonaban las preguntas que fueron ocasión para reflexiones dignas de inmortalidad, como la proclamada por Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas: “La temporalidad nos come demasiado” (sic). Unos tanto y otros tan poco. Juan Manuel García Ramos preguntó sobre Marruecos, una de sus obsesiones escasamente relevantes, y Nieves Lady, la obicua líder de los coalicioneros palmeros que le teme a los periodistas como a una mentira a la Virgen de las Nieves, preguntó sobre los combustibles, y Vidina Espino, exciudadana pero diputada, sobre las políticas sociales, cuyo gestión calificó por enésima vez como “desastrosa” mientras Santana llenaba un cuaderno de signos esotéricos. En prevención de todo esto el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, había decidido bajar un par de grados el sistema de aire acondicionado de la Cámara.

El debate sobre la malhadada ley contra el fraude fiscal, que incluye la disposición por la cual se descuajeringa el diferencial tributario a favor de Canarias en la producción de películas, volvió en una comparencia de Román Rodríguez, vice y consejero de Hacienda. Rodríguez se ha instalado en el equilibrismo entre la exigencia como nacionalista bien nacido de que no se vulnere el REF y la lealtad básica a sus socios socialistas. Y para ese equilibrio se sostiene sobre un pie, como una garza bigotuda, sobre la Comisión Bilateral Canarias-Estado. Ahí supuestamente se arreglará todo. El Ejecutivo canario ya ha solicitado su convocatoria, pero crece el temor de que Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda la retrasen hasta septiembre, y mientras tanto, sigue en vigor. De hecho hoy o mañana tendrá plena validez el decreto ley que María Jesús Montero impulsó para salvaguardar las nuevas bonificaciones fiscales para el rodaje y producción de películas en toda España por si la ley contra el fraude, por algún caso, resultaba paralizada o amputada. ¿Debe consultarse o no al Parlamento de Canarias antes de la publicación en el BOE del decreto ley? Por supuesto, Rodríguez no se refirió a nada de eso. Insistió en que su partido, Nueva Canarias, no toleraría que se lesionase el fuero canario, pero también enfatizó en la necesidad de mantener la unidad de las fuerzas parlamentarias en la defensa del REF. Lo que ocurre es que la última trinchera de tal defensa es el Tribunal Constitucional, y el vicepresidente es perfectamente consciente de que su presidente nunca respaldará un recurso de inconstitucional. Una cosa es teatralizar cierta autonomía frente al Gobierno central y Pedro Sánchez y otra incordiar hasta ese extremo a la dirección federal de tu partido. Si NC se suma a una mayoría parlamentaria para recurrir al Constitucional se abriría una crisis de gobierno. Por eso todas las fuerzas que respaldan al Ejecutivo han decidido convertir a la Comisión Bilateral en una suerte de purgatorio en el que se pueden pasar siglos esperando lo que no puede ocurrir o negociando lo que no se puede negociar. El PP se mostró duro, Podemos habló de su REF, es decir, del que no existe, Espino se mostró triste, como viuda de sí misma, y la portavoz de Nueva Canarias, Esther González, después de encañonar verbalmente al Partido Popular y matizarle lúcida y agriamente algunas cosas al PSOE -- sin nombrarlo -- se desgañitó demandando unidad. No la unidad del Gobierno, “que ha hecho todo lo que podía hacer”, sino unidad de todos los grupos parlamentarios “que es la que empezamos a construir cuando emitimos el informe desfavorable en el pleno del mes pasado y es la que debemos mantener y fortalecer”.

En realidad el único debate de los dos plenos que mereció ese nombre se sustanció en el diálogo entre Rosa Dávila e Iñaki Lavandera. Al menos dejó claro que un orador como Lavandera – inteligente y buen conocedor, en general, de lo que habla – tiene escasa resistencia dialéctica si se le enfrenta a un verdadero debate con datos, argumentos y agilidad. Dávila señaló las contradicciones socialistas, subrayó que lo que está en juego no es solo o principalmente el diferencial fiscal para producciones audiovisuales en las islas, sino la integridad del Estatuto de Autonomía y del REF, y exigió lealtad institucional al PSOE, una obligación política que ha estado absolutamente ausente en todo ese asunto. Lavandera incurrió en un instante muy chistoso cuando aseguró que los diputados socialistas canarios no votaron en el Congreso contra el informe desfavorable del Parlamento de Canarias, sino “a favor de una ley”, una afirmación de un cinismo pueril que dejó estupefactos a decenas de diputados.

En su intervención Román Rodríguez advirtió que la defensa de los fueros canarios “no está en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía, sino en este Parlamento, en su unidad y determinación”. También, como todos, se lamentó de que en Madrid “sea cual sea el Gobierno, no entienden las singularidades canarias”. En realidad, lo entienda Rodríguez así o no, esa queja apesadumbrada es una acusación a la clase política canaria, que solo es una parte de la clases dirigente isleña. Cuarenta años después esa clase política -- y todo el establishment dirigente – debe asumir que ha fracasado, que sigue fracasando, que ha sido incapaz de abrir un espacio de normatividad asumida y respeto institucional en el corazón político-administrativo del Estado español. Tendrían que hacérselo mirar.