Los excargos de Ciudadanos se perfilan como la ola expansiva de Curbelo fuera de La Gomera

Casimiro Curbelo inicia ya la anunciada expansión desde La Gomera al resto de Islas. El veterano político, presidente del Cabildo gomero y diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), se reunió el pasado miércoles con representantes políticos de la provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) con los que aspira a cristalizar su deseo de convertirse en presidente del Gobierno de Canarias en la próxima legislatura. A finales de la semana que viene lo hará con los elegidos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, El Hierro y La Palma) para armar una formación que empiece a darse a conocer antes de finalizar 2021. Quedan dos años para terminar la legislatura y ya todas las organizaciones empiezan a posicionarse sabiendo que las precampañas electorales se hacen cada vez con más antelación. Casimiro Curbelo no es ajeno a ello pero aún no suelta prenda de quiénes serán sus valedores en otras islas. No obstante, todo apunta a que se va a escudar en los exdirigentes de Ciudadanos, entre otros, un partido que está prácticamente finiquitado en las Islas por la marcha de la mayoría de sus miembros. La última en abandonar la organización fue el pasado martes en el pleno del Parlamento sobre el REF la periodista Vidina Espino, que era hasta entonces portavoz de la formación naranja en el Parlamento de Canarias. Casualmente, horas después Curbelo se reunía con quiénes van a ayudar a extender su formación a las islas orientales, según él mismo explicó. Ayer insistió en que los movimientos para conformar una alianza regional con una confluencia de partidos con personas de peso es una realidad.