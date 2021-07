La otra travesía: los migrantes que yacen en el anonimato

Los padres de Yamila, la niña de Costa de Marfil de cinco años fallecida el pasado 29 de junio tras dos semanas de dura travesía en una patera hacia Canarias, aún no han podido enterrar a su hija. Al ser migrantes en situación irregular en Francia temen ser deportados si salen del país. Su desesperada realidad ha tomado ya cauces diplomáticos. Desde España se intenta que Francia pueda darles un visado especial o regularizar su situación de forma excepcional para que viajen a Gran Canaria para dar sepultura a su niña. Tienen otros dos hijos más pequeños que viven con ellos en Francia. Yamila embarcó con una prima de los padres. La patera fue encontrada a la deriva a 500 kilómetros de Canarias. La pequeña aún estaba con vida pero falleció en el helicóptero que la transportaba al hospital. Los padres se pusieron en contacto con la ONG Caminando Fronteras, desesperados. Al final, por el relato de la familiar, corroboraron que era su hija mayor. Aún no se han hecho las pruebas de ADN porque no tienen las garantías de que, al realizárselas, Francia pueda iniciar un proceso de expulsión, explica Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, que colabora con José Antonio Benítez, párroco de Nuestra Señora de la Paz, en Las Rehoyas, y miembro del Secretariado de la Diócesis de Canarias. Benítez explica que el tapón se encuentra en Francia, no en España, que está colaborando para que los padres puedan enterrar a su hija. «Nosotros queremos que los dejen salir, que se hagan aquí la prueba de ADN, se reconozca a la niña, se entierre y vuelvan a Francia; así se acabó el duelo», expone el cura claretiano, pero en Francia son remisos a dar esos permisos especiales. También están intentando que los regularicen, al igual que el Gobierno de España ha expresado que va a hacer, de manera excepcional, con los dos senegaleses que defendieron a Samuel Luiz durante la agresión homófoba que sufrió el joven coruñés de 24 años y que terminó con su vida. «Hay organismos que se han comprometido a sufragar los gastos del viaje de los padres, la estancia y el entierro a Gran Canaria», explica el padre Benítez. Repatriar el cuerpo es más difícil por las condiciones legales y sanitarias y porque no sabían si llevarla a Costa de Marfil o a Francia, donde ahora residen, pero quién sabe en un futuro.