Francia calcula el PIB de sus RUP sin el perjuicio que Madrid hace a Canarias

Francia sí tiene en cuenta los especiales regímenes fiscales de sus regiones de ultramar a la hora de calcular su Producto Interior Bruto (PIB). A diferencia de España con Canarias, París no hincha la riqueza de Guadalupe, Martinica, la Guayana Francesa, Reunión y Mayotte, cinco territorios que comparten con las Islas el estatus de Región Ultraperiférica de la Unión Europea. El PIB de estas cinco RUP francesas se ajusta mucho más a la realidad de lo que lo hace la cifra que España calcula para el Archipiélago. Un problema que no se reduce a un simple error estadístico, sino que tiene graves consecuencias. Canarias perdió alrededor de 840 millones de euros de los fondos europeos entre 2014 y 2020 porque el Estado le imputó al PIB regional 1.835 millones de más al no reparar en que los impuestos en las Islas son más bajos que en el resto del país. Bruselas vio que el Archipiélago era más rico –el PIB es el principal indicador de la riqueza de un territorio– de lo que en realidad era, con lo que le tocó menos dinero en el reparto de los fondos comunitarios.