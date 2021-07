La falta de personal obliga a Vivienda a ceder las ayudas del alquiler al ITC

La emergencia social apremia en tiempos de pandemia y las familias vulnerables que se pueden quedar en la calle por no pagar el alquiler de la vivienda no pueden esperar a la lentitud de la tramitación administrativa, ni tienen la culpa de que no haya suficiente personal en el organismo responsable de gestionar las ayudas públicas para pagar la renta. Por ello el Instituto Canario de la Vivienda (ICV) ha puesto en manos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) la gestión de las ayudas al alquiler puestas en marcha el año pasado para las familias más afectadas por la crisis del Covid y que suman más de 18.000 solicitudes y una partida total que supera los 12 millones de euros.