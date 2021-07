En una Conferencia de Presidentes autonómicos que por primera vez no tiene orden del día, lo que ha dado lugar a un aluvión de críticas de los mandatarios regionales, el jefe del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pondrá hoy sobre la mesa la necesidad de establecer la «solidaridad obligatoria» en la atención a los menores migrantes. Un oxímoron con el que el dirigente socialista pide que se imponga a las demás Comunidades Autónomas la tutela de parte de los chicos que llegan a las Islas en pateras o cayucos. No en vano, el Archipiélago está asumiendo casi en solitario el cuidado de más de 2.500 menores no acompañados sin que los llamamientos a la solidaridad de otros territorios hayan surtido efecto más allá de algunas excepciones puntuales. De ahí que Torres lleve meses hablando de la importancia de imponer la «solidaridad obligatoria», en la que insistirá en la Conferencia de Presidentes de este viernes.

«A la vuelta del verano el fenómeno migratorio seguramente va a seguir existiendo, como ha existido en años anteriores», y si bien, explicó el presidente canario, ahora las Islas tienen recursos, a diferencia de en 2019, también subrayó la trascendencia de «activar la solidaridad obligatoria» entre las comunidades. En lo relacionado con la atención a los menores, «el soporte básicamente es el Gobierno de Canarias», significó Torres, quien, no obstante, agradeció la transferencia aprobada esta semana por el Gobierno de España. Sin embargo, «no es cuestión exclusivamente de recursos económicos, que son insuficientes los que se trasladan, sino de un concepto» de que hay que compartir responsabilidades con el resto de autonomías.

Por eso, precisó el jefe del Ejecutivo canario, si para que sea efectiva esa solidaridad obligatoria hay que modificar las leyes, propuso que se haga, de modo que se contribuya «a la integración, educación y formación de estos menores». «Se trata de dar una mejor respuesta al fenómeno migratorio», concluyó el socialista.

Acierto «indiscutible»

A diferencia de otros presidentes autonómicos, Ángel Víctor Torres consideró «un acierto indiscutible» el que se celebre la Conferencia de Presidentes, porque permite compartir planteamientos entre los responsables territoriales y el Gobierno central. Además, aseguró que el protocolo «ha sido exactamente igual» que en el resto de ocasiones, de tal forma que habrá intervención del presidente Pedro Sánchez y después los líderes de las comunidades podrán exponer sus consideraciones. «No entiendo las distintas razones para no ir; la ciudadanía lo que quiere es que busquemos acuerdos. Queda tiempo aún para las elecciones», añadió.

Al margen de la cuestión migratoria, Torres también avanzó que expondrá en la Conferencia de Presidentes otros asuntos como el planteamiento de que las comunidades más afectadas por la pandemia reciban más fondos y la obligatoriedad de la vacunación en empleados públicos, un asunto en el aire.