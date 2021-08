CC y PP tachan de "fiasco" y "venta de humo" la reunión de Sánchez con Torres en Lanzarote

Para CC se evidencia la "debilidad" de Torres en un momento "crucial" para el archipiélago, ya que tiene "más complicada" la salida de la crisis en relación a otros territorios. Según el portavoz de CC en el Parlamento, Pablo Rodríguez, la Agencia Europea del Turismo "no existe a día de hoy" , es una "venta de humo, una más", mientras el plan turístico para Canarias que se aprobó en el Senado y el Congreso sigue sin ponerse en marcha. "No tiene intención de aprobarlo y dotarlo de recursos", recalca, "y entonces se inventan lo de la Agencia que no existe a día de hoy".

"Es una salida más para tratar de no dar cumplimiento a todos los compromisos que tiene el Estado con Canarias", añade Rodríguez, pues "no ha dado ninguna solución ni concreción a todos los problemas de Canarias". "El día que se apruebe la Agencia hablaremos en otras condiciones, ahora lo urgente es que se transfieran los fondos para un plan específico turístico para recuperar el sector en Canarias".

Además recuerda que el compromiso de Sánchez del cumplimiento del REF en los presupuestos es obligatorio porque es una ley-. "Eso no se plantea en ninguna otra comunidad autónoma, es decir, el compromiso que ha sacado el presidente del Gobierno de Canarias es una demostración de que hasta ahora no se ha cumplido la ley", sentencia.

Para CC es una "vergüenza" el "intento" de Torres de "hacer pasar un encuentro protocolario con Pedro Sánchez en una cumbre Canarias-Estado", que entiende debería haberse celebrado "con orden del día, equipos de trabajo y transparencia para avanzar en asuntos vitales" para las islas, entre los que citan la liquidación de la deuda de carreteras, la transferencia de las competencias de costas - que según Torres se harán tras el verano- la crisis migratoria, el Plan de Rescate Turístico, el futuro del plátano y el de los ERTE o la distribución de los fondos de recuperación europeos, entre otros.

Asimismo, los nacionalistas critican el "desprecio" y la "despreocupación" del presidente del Gobierno central a Canarias y a sus instituciones, ya que subrayan que el archipiélago es "mucho más que un destino vacacional y deben ser una prioridad en su agenda como lo son otros territorios".

Al respecto, CC lamenta la "falta de interés" de Pedro Sánchez para conocer la realidad que vive Lanzarote en materia de inmigración, ya que añaden que "a escasa distancia" de donde se estaba produciendo el encuentro entre ambos dirigentes "se está preparando un campamento para migrantes en el muelle de puerto Naos; un nuevo campamento de la vergüenza mientras Torres y Sánchez miraban para otro lado".

Partido Popular

Por su parte, Australia Navarro, presidenta del PP, considera un auténtico "fiasco" la reunión por falta de acuerdos concretos. Sánchez ha demostrado una "vergonzosa insensibilidad y falta de empatía con los problemas de Canarias" y se ha visto el "nulo peso político de Torres". "Nos pareció patético el intento de Torres para ocultar el fracaso del encuentro e intentar dotar de contenido y transcendencia una reunión que era meramente protocolaria".

"Seguimos sin conocer los planes de Moncloa para prevenir la avalancha de cayucos que según los expertos anuncian para febrero", critica Navarro. Tampoco dio el presidente Sánchez "respuesta de ayuda ante la incapacidad del Gobierno canario para tutelar a los más de 2.500 menores no acompañados; y además sin saber qué va a pasar con el incumplimiento del REF y con la deuda del convenio de carreteras o con el traspaso de competencias". Aunque Torres anunció lo de la cesión de competencias de costas, son "meros anuncios" y "no dijo nada del reparto de fondos europeos", espeta.

Sobre apoyar la candidatura de Canarias para ser sede de la Agencia Europea del Turismo es una "mera declaración de intenciones", porque "teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las promesas como la del plan específico de apoyo al sector turístico, que no ha hecho nada, desde el PP le decimos a Torres que no se haga demasiadas ilusiones". Y recordarle a Torres que es "obligación del Gobierno de España respetar en los presupuestos las partidas del REF" porque es una ley y es "nuestro fuero". "Y suponiendo que Sánchez por una vez llegara a cumplir con su palabra y no quede en una mera declaración de intenciones como nos esperamos, evidentemente apoyaríamos" la Agencia Europea del Turismo en Canarias. Pero Australia Navarro insiste: "Que no se haga demasiadas ilusiones Torres porque ya vemos el grado de cumplimiento por sus promesas anteriores".