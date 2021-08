Los espacios de apoyo familiar exigen flexibilizar sus horarios de apertura

Los espacios de apoyo familiar reivindican que no se restrinjan sus horarios de apertura, para poder seguir ayudando a los padres a conciliar la vida laboral con la personal. La reclamación surge a raíz de que la Consejería de Derechos Sociales publicara un proyecto de decreto para la regulación de ludotecas, centros de ocio infantil y espacios de actividades infantiles no convencionales, en el que solo se les permite abrir en horario de tarde y, además, limita a cinco horas el tiempo que un menor puede permanecer en este tipo de centros.

«Con estas condiciones no podemos dar un buen apoyo a las familias, porque muchas usan estos espacios por las mañanas, mientras desarrollan su jornada laboral, que suele ser de ocho horas», subraya la secretaria de la Asociación Canaria de Espacios de Apoyo a las Familias (ACEAF), Lorena Molina. Quien insiste en que la única opción que se les queda a los progenitores es optar por las escuelas infantiles convencionales, a pesar de que «deberían tener cabida otros servicios, porque la educación no es obligatoria hasta los seis años».

Los espacios de apoyo familiar están destinados a la atención de niños menores de tres años no escolarizados, a lo largo de todo el día, y a niños de hasta doce años, en horario extraescolar. Estos centros, según señala Molina, ofrecen soporte en la crianza y educación delos menores, facilitan su desarrollo global y siempre están orientados a cubrir las necesidades que destacan los padres. Además, la secretaria de ACEAF subraya que los espacios de apoyo familiar se ubican en zonas en las que no existen escuelas infantiles o las plazas que se ofrecen no son suficientes para cubrir la demanda.

Derecho Sociales ha recibido 3.342 alegaciones que solicitan la eliminación de la limitación horaria de los espacios de apoyo familiar, así como la ampliación del tiempo máximo de estancia de los menores y una denomición propia, para que no se les equipare con las ludotecas. Si bien, fuentes de la Consejería aseguran que también han registrado alegaciones con quejas por los ruidos generados en estos espacios y por sus amplios horarios de apertura, ya que algunos se mantienen abiertos hasta tarde. Una vez analizados todos los argumentos, Derechos Sociales creará una mesa de trabajo en el que se pondrán en común todas las posturas y se tratará de llegar a un punto de acuerdo. «Creo que son conscientes de lo importantes que somos para la conciliación y para prever riesgos de la infancia, porque si no existen estos espacios y no hay plazas suficientes en las escuelas infantiles, las alternativas que les quedan a las familias son dejar a sus hijos con los mayores de la familia o, incluso, un menor a cargo de otro menor», declara Molina.

Solo en la provincia de Las Palmas hay cerca de una treintena de espacios de apoyo familiar, con una media de 20 usuarios. Molina subraya que estos centros no son ludotecas, ya que no solo se centran en el juego. «Trabajamos para potenciar el desarrollo del niño en todos sus ámbitos, a través de pedagogías alternativas, como son Montessori, Waldorf o Bosqueescuela, con lo que buscamos favorecer el desarrollo cognitivo de los menores fuera del ámbito educativo estructurado», sostiene.

Los responsables de los espacios de apoyo a las familias temen que con la nueva norma se vean mermados sus servicios, porque se les equipara a las ludotecas. Por esto, la secretaria de ACEAF defiende que «es importante que haya una regulación que diferencie claramente lo que es una escuela infantil de una ludoteca, pero nosotros no somos un espacio de juegos, tenemos otra filosofía, y las familias tienen el derecho de poder escoger este tipo de servicios».

En islas como Fuerteventura o Lanzarote, en las que predomina el sector turístico, han proliferado diversos espacios de apoyo familiar, porque su flexibilidad horaria permite atender las necesidades de los padres y madres que tienen horarios variables o turnos rotatorios. «Nosotros nos adaptamos a los horarios de las familias», apunta Molina, quien destaca que hay espacios que pueden abrir de cinco de la mañana a doce de la noche, «algo que una escuela infantil no puede ofrecer».

La ACEAF, señala su secretaria, lleva desde 2012 reclamando una regulación para los espacios de apoyo a las familias, ya que son los primeros interesados en que los centros tengan la máxima calidad en las instalaciones, las metodologías y la titulación del personal, que va desde maestros a pedagogos, pasando por técnicos superiores en Educación Infantil, educadores sociales o auxiliares. «Hemos contactado con Derechos Sociales para que vengan a conocer nuestros espacios de primera mano y vean nuestra labor, pero todavía no se ha producido esa visita», asegura Molina. Hay comunidades autónomas como Cataluña en las que la implantación de este tipo de centros está muy normalizada y los municipios fomentan su apertura para poder facilitar la conciliación de las familias.