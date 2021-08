«Tenemos muestras de los fallecidos en pateras por si aparece un familiar»

Nosotros tenemos muestras de las primeras oleadas y de ahora. Yo pedí que se guardaran muestras por si llegaba algún familiar que quería identificar al fallecido. Incluso quise hacer un proyecto con Pepe Naranjo [periodista residente en África occidental y Premio Canarias de Comunicación] de ir a tomar muestras en vacaciones por los pueblos de dónde se sabía que habían partido esas personas, para poderlas cotejar con las muestras que teníamos y poder identificarlas, pero no salió. Ahora hay un protocolo con la Cruz Roja, que se está haciendo una ficha completa de los cadáveres que llegan, y la Cruz Roja se encarga con esa ficha de ir por los distintos pueblos para intentar lograr encontrar a los familiares y, si así fuera, se tomarían muestras de ADN para cotejarlas. Este año hicimos la identificación de tres personas fallecidas, que eran de origen magrebí. Vinieron los familiares a la semana y pico de encontrarse los restos en el cayuco, se tomaron las muestras de saliva y se cotejaron con los restos y se le dieron los cuerpos a esos familiares para que les dieran sepultura.

¿Cuántas muestras tienen de personas fallecidas en el mar?

En la provincia de Las Palmas en torno a ochenta y pico.

Hemos encontrado a agresores sexuales y ayudado a resolver casos de asesinatos»

¿Cómo se toma una muestra?

Es de saliva y es de lo más sencillo. La de los huesos es difícil. Yo tengo la suerte de tener una especialista, que es Eva Betancor, que a todos los huesos que le ponga delante le saca el ADN, hasta del medievo. Antes se hacía con ADN mitocondrial, que es la herencia materna, y nosotros hicimos una técnica para sacar el ADN nuclear, que es de muy buena calidad y eso fue lo que aplicamos en los pozos de Arucas y en La Palma, y ahora se sacan perfiles muy buenos y se pueden hacer identificaciones plenas. Sin tenerlo aún publicado nos pidieron el protocolo en Argentina, Uruguay y Venezuela.

¿Trabajan en temas de asesinatos o en agresiones sexuales?

Sí, agresiones sexuales y asesinatos que se cometen en la provincia de Las Palmas las realizamos nosotros. Analizamos y buscamos los perfiles y los comparamos con los sospechosos y ese es nuestro trabajo en la parte de genética forense. Si hay indicios de sospechosos se toma una muestra y se coteja con lo que se ha encontrado en la escena del crimen o en el caso de la violación, lo que se haya encontrado los restos vaginales.

¿Han resuelto casos?

Sí pero no se puede hablar mucho. En el primer caso, en una semana me encontré como imputado. Se había encontrado un pelo en un calcetín de un muerto y querían que lo cotejara con el detenido que llevaba dos o tres años en prisión. Hago el cotejo y veo que no coincide y se le soltó porque no se tenía ninguna prueba contra el detenido. Ese hombre habló con la prensa, y me imputaron a mí porque él lo comentó, no yo, y justo yo presentaba mi laboratorio de genética forense, muy pequeñito. Pensé: ¿esto va a ser así cada vez que coincida o no coincida el resultado con lo que esperan? La primera vez que fui a un juicio me temblaba el pulso, y era el perito, pero ya poco a poco se va aprendiendo.

Bueno, al menos tiene la satisfacción de haber ayudado a liberar a un preso y en caso contrario también, supongo.

Hemos encontrado agresores sexuales, casos de asesinatos... Hay un caso, que fue uno de los primeros, que encontraron un cuerpo en el parking del cementerio de Telde en un maletero, era verano y estaba totalmente descompuesto. Había desaparecido un chico e hicimos una prueba de paternidad y logramos la identificación del individuo. Más adelante apareció un inspector, de los de la vieja escuela, con un bastoncito de los oídos, cuando no estaba preparada la Policía Científica de aquí, ahora si está muy preparada, y apareció con un bastoncito que había mojado en agua del grifo porque había encontrado en la casa de un sospechoso una gota de sangre en la pata de un sofá y cogió esa prueba con agua de grifo, porque se hace con unos líquidos especiales, y conseguimos sacar el perfil del fallecido. Habían pintado todas las paredes pero se logró demostrar que había evidencia de que lo habían matado allí, y habían tres individuos y dos de ellos acusaron al otro del asesinato.

¿Y era chico del maletero?,

Exacto.

A nivel privado, he tenido maridos celosos que querían analizar la ropa interior; no es ético»

Aunque sea un poco frívolo, en la televisión se habla de pruebas como la de El Cordobés que cogió una muestra de su padre torero en una servilleta para demostrar la paternidad. ¿Eso vale?

Legalmente no se puede hacer pero a nivel privado se podría hacer. Yo tuve una época que hacía cosas privadas de paternidad y dejé de hacerlas porque me aparecían maridos celosos querían saber si su mujer le engañaba y venían con ropa interior manchada y yo me negaba a analizarlo, y les decía que si tenían dudas que hablaran con ellas. Y también me han aparecido mujeres con los calzoncillos de su pareja, y esa parte tuve que dejarla. Se pueden hacer cosas privadas pero dentro de una legalidad porque las muestras tienen que ser dadas voluntariamente. Pero la gente lo hace, de hecho se las han mandado a la Península y las hacen y se quedan tan panchos, pero no es ético.

¿Sería bueno que hubiera un banco de ADN, como con la huella dactilar del DNI?

Ahora mismo hay un banco de ADN en el caso de agresiones sexuales, pero no estoy de acuerdo con tener un banco de ADN de todo el mundo. Se podrían resolver muchas cosas, más rápido, pero, ¿todos somos honrados? No todo el mundo es honrado y a lo mejor se puede utilizar ese banco de ADN de forma incorrecta, como para imputar a alguien de un delito. Una persona corrupta puede que tenga acceso a la base de ADN y usarlo con fines criminales.

¿Tiene algún proyecto que le gustaría desarrollar?

Hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, con los niños adoptados para tener una identificación de ellos. Planteé un carné genético con el perfil del niño junto con una muestra que se podría guardar por si le ocurría algo, desaparecía el niño o tenía un accidente para poder identificarlo. Se lo propuse al Gobierno para hacerlo con los niños que se dan en adopción y tener esa ficha por si le ocurría algo a ese niño , pero no interesó. Se lo he hecho a compañeros míos que tienen hijos adoptados para que estén tranquilos, por si alguna vez ocurriera una desgracia lo tuvieran identificado.