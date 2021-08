Tinto de plenario

El calor es una poderosa fuerza democrática. El breve y canicular pleno extraordinario de ayer empezó incluso puntualmente, a las once de la mañana, porque fuera, en la calle, aparte de la sobreabundancia de pedigüeños y de una obra que taladra los oídos a todos los vecinos desde hace semanas –y que supondrá la ampliación de las oficinas parlamentarias en el edificio que está frente a la Cámara– no había quien pudiera sobrevivir al aire ardiente. No es imposible que, si se repiten las olas de calor, estos sofocones se incorporen a la mitología del presidente Ángel Víctor Torres, junto a los incendios forestales, la caída de Tomás Cook o la covid, y un periodista terriblemente crítico e independiente le pregunte en la Televisión Canaria: