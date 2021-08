La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022), Pilar Vera, ha indicado este viernes que el dictamen de la Comisión de Investigación, que señala a 18 responsables del Ministerio de Fomento en 2008, sigue "estancado" en el Congreso de los Diputados, sin ser remitido a la Fiscalía General del Estado.

En la rueda de prensa durante el acto que conmemora el 13 aniversario del accidente, Vera ha recordado que el Congreso no tiene competencia judicial para depurar responsabilidad, motivo por el que debe ser trasladado a la Fiscalía, según se recoge en las recomendaciones del propio dictamen.

En concreto, el dictamen responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez. Según el documento, el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente" en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.

Entre las recomendaciones, el dictamen detalla una serie de puntos que la Comisión considera que deberían trasladarse al Ministerio Fiscal. Entre ellos, que tanto la DGAC como la CIAIAC no hayan enviado documentación solicitada por la Comisión; la reclamación a Boeing de los datos técnicos del MD82 que no fueron facilitados; el posible delito de revelación de secretos de Estado por las filtraciones en las comunicaciones por parte del Ministerio de Fomento, y comprobar si el trato de la aseguradora Mapfre a las víctimas y familiares se ajustó a la normativa europea e internacional.

El Grupo Socialista emitió voto particular en contra del dictamen al considerar que algunos puntos de este suponen una "grave vulneración de la ley" y pueden ser contrarios al derecho.

Vera ha resaltado que no le han dado "ninguna explicación" de por qué ese parón y de por qué no ha continuado la tramitación, pero ha resaltado que "no es difícil hacerse una idea" de que los 121 votos negativos de los socialistas "hayan podido influir en que ese dictamen no salga del congreso".

Asimismo, la presidenta de AVJK5022 señala que "no está muy claro" porque es una cuestión que derecho administrativo "nunca se ha dado". Vera ha recalcado que casi todo lo que ha hecho la asociación "ha sido por primera vez", por lo que considera que han "abierto un camino" pero se pregunta "cómo se obliga al Congreso a que haga su trabajo".

Por ello, pide una explicación a la presidencia de la Mesa del Congreso. Como reflexión, considera que "si no tuvieran ningún cargo de conciencia", "no tendrían miedo de que esto saliera a la fiscalía".

No obstante, ha recordado que ellos trabajan por "la memoria de los muertos y la seguridad de los vivos", recalcando que el sistema de seguridad aérea español "no está a la altura de lo que los ciudadanos requieren". No obstante, ha subrayado que no van "a tirar la toalla" y que el dictamen "sí o sí llegará a la Fiscalía".

Vera ha informado de que días después de que se aprobara el dictamen, lo hizo llegar al Tribunal Supremo porque, hasta ahora, las sentencias de los juzgados de lo Civil, "a cada cual más disparatada", estaban basadas en las conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), un informe que el propio dictamen considera que hay que revisar. Por lo tanto, considera que la Justicia tendría que plantearse "qué es lo que hace".

En este sentido, ha señalado que todas las sentencias de los juzgados de lo Civil, a excepción de una, han sentenciado a favor de Mapfre, que aplicó el baremo de accidentes de tráfico para los afectados del accidente de Spanair, sin aplicar la normativa propia del transporte aéreo en materia de indemnizaciones. Vera ha indicado que Mapfre "solo destinó el 3%" de la póliza de Spanair (1.500 millones) a indemnizar a los afectados.

DÍA NACIONAL DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES AÉREOS

Vera también ha recordado que el dictamen propone que el 20 de agosto sea el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos, remarcando su petición para que las víctimas del accidente de Spanair no queden en el olvido.

La presidenta de la asociación también ha recordado la necesidad de mejorar la prevención en materia de seguridad aérea y ha concluido aportando que todas estas peticiones ya no son para las víctimas de Spanair, sino para los siguientes, "porque esto va a volver a ocurrir".

Según el dictamen, se produjeron una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente". En concreto, señala que la compañía Spanair ya sufría por entonces las "serias dificultades económicas", por lo que los técnicos de mantenimiento y los pilotos actuaron "presionados" por el compromiso de puntualidad, así como por el ERE presentado días antes por la compañía.

Además, recoge que la aerolínea habría recibido "sin mediar inspección" la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión siniestrado por parte de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC).

Todo ello, sumado al fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado hasta en 72 ocasiones en otros aviones y que Boeing "no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos".

Asimismo, el dictamen considera que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no funcionó correctamente, activándose de manera tardía el día del siniestro. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron "todas las barreras de seguridad".

Entre las recomendaciones, el dictamen plantea la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples que funcione para todos los medios de transporte, como viene solicitando tanto la asociación como los representantes de pilotos, maquinistas y navegantes.

Tras la rueda de prensa, se ha realizado un homenaje a las víctimas y un acto en el Olivo con las placas de bronce del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como la visita al lugar de la tragedia.