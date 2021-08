El mar arrulla los callaos al pie del monumento Luces en el vacío, en el Paseo de Las Canteras. El crujir de las piedras rompe el silencio para acompasar unos versos que concentran el dolor de los familiares de las víctimas del accidente del vuelo JK5022, que tuvo lugar el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas. “Sin nada bajo mis pies, sin tierra, sin mar, sin huella. Ya no sé si sueño o invento. No se lo digas a nadie, pero desde que te fuiste, hija, vivir me duele”. Así recordó, emocionada, Estrella Nezpereira a su única hija, que se encontraba entre las 154 personas que aquel día perdieron la vida, en una de las mayores tragedias aéreas de España. “Me agarro a la vida para seguirte soñando, para traerme el tiempo de lo bello, para acortar nuestra distancia, para que yo te encuentre”, prosiguió.

Después de trece años, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 sigue a la espera de que la justicia señale a los culpables del fatídico siniestro y los familiares se niegan a aceptar que el sacrificio de las vidas de sus seres queridos haya sido en vano. “Solo corrigiendo las causas que provocaron el accidente, evitaremos más muertes inútiles”, apuntó el vocal de la Asociación, Federico Sosa. Quien mostró ayer su esperanza ante el dictamen de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, porque “recoge recomendaciones y conclusiones que se dirigen hacia la verdad y la justicia”. Si bien, destacó que cada vez que están cerca de alcanzar una respuesta que les ayude a “serenar el alma” encuentran un nuevo escollo.

En este caso, el obstáculo lo han encontrado en la mesa y la presidencia del Congreso que todavía no ha remitido a la Fiscalía General del Estado el dictamen, que fue aprobado el 13 de mayo, para que “investigue las posibles responsabilidades judiciales que pudieran desprenderse de las comparecencias, actuaciones y competencias”. Por esto, la Asociación denuncia que se sigue sin cumplir el mandato de la Cámara. Además, solicitó a la Sala Civil del Tribunal Supremo que eleve la cuestión prejudicial que han planteado al Tribunal Superior de Justicia Europeo.

La conclusiones del dictamen del Congreso, apuntó Sosa, dan la razón a la Asociación, porque determina que el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) sobre el vuelo JK5022 “está desacreditado”, con lo que otra entidad tendrá que volver a investigar lo sucedido. Asimismo, recoge la intención de declarar el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Desastres Aéreos. El portavoz de los familiares destacó que en el dictamen se incluye la necesidad de solicitar a Boeing los datos técnicos que hubieran probado el fallo de diseño oculto que tenía el MD82 siniestrado.

El acto en recuerdo de las víctimas contó con la presencia de representantes del Gobierno regional, el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde e Ingenio. La portavoz de todas las instituciones fue la presidenta en funciones de la Corporación insular, Inés Jiménez, quien hizo hincapié en la tenacidad y constancia de los familiares de las víctimas que han mantenido vivo su recuerdo y han luchado para esclarecer los hechos. Jiménez destacó que el dictamen del Congreso de los Diputados sobre la investigación del accidente aéreo es una “victoria moral” para las familias, pero “no da respuesta a la ausencia de las personas que perdieron la vida”, quienes “volaron sin las garantías que deben imperar en el transporte de pasajeros”.