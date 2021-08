El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, advirtió al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez que su “silencio ante la crisis humanitaria que viven las Islas con centenares de fallecidos en las últimas semanas es un insulto a Canarias”.

El líder de los nacionalistas canarios exigió las mismas respuestas y celeridad del Gobierno estatal para afrontar un drama humanitario como el que vive el Archipiélago como el de Ceuta que “supuso la cancelación de la agenda internacional de Sánchez o Afganistán, que no impidió la interrupción de las vacaciones en Lanzarote para presidir reuniones telemáticas, mientras no movió ni un solo dedo para interesarse por los fallecidos en pateras a pocos kilómetros del palacio de La Mareta”.

En este sentido, Clavijo reprochó que el presidente del Gobierno y su equipo solo se ocupen de los conflictos que “copen el foco mediático” y les recordó que mientras eso sucede “Canarias afronta en solitario el drama humanitario de la peor ruta migratoria del mundo, con macrocentros que no cumplen las condiciones de acogida dignas para estas personas, con más de 2.700 menores no acompañados que tendrán que incorporarse al sistema educativo y, posteriormente, al mercado laboral, y lo que es peor, con la muerte de cientos de personas que huyen de conflictos, del hambre o de la miseria”.

En este contexto, Fernando Clavijo pidió al presidente Pedro Sánchez que se pusiera en la piel de “los padres y madres de los miles de jóvenes que se suben en una patera o cayuco y que no consiguen llegar a Europa porque es un drama igual que el que se vive en otras partes del mundo con la única diferencia que ocurre en la Frontera Sur de Europa”.

El secretario general de CC advirtió este martes que el archipiélago “no está preparado para un nuevo caos migratorio”. Fernando Clavijo señaló que las cifras de los primeros 8 meses del año ya arrojan unos datos “peores que los de la crisis del pasado año”. En este sentido, apuntó que hasta el pasado 15 de agosto llegaron a las Islas un total de 8.222 migrantes en pateras y cayucos frente a los 3.364 que lo hicieron en el mismo periodo de 2020, lo que supone un incremento del 144,4 %, pero seguimos “con la improvisación, el silencio como respuesta de Madrid y la sumisión del Gobierno de Canarias”.

El líder de los nacionalistas canarios agregó que “estos datos, ya de por sí dramáticos son la antesala a una crisis migratoria aún peor que la del año pasado, según han advertido expertos, asociaciones y entidades”. Al respecto, Clavijo alertó que “seguimos sin hoja de ruta del Gobierno de España, seguimos sin respuestas ni la más mínima sensibilidad con un fenómeno que se está cobrando la vida de miles de personas y para las que no hay respuestas, mientras se ocupan de otros conflictos que no negamos, necesitan también la atención y colaboración, pero es hipócrita que mientras despliegan medios y recursos para impedir que muera el pueblo afgano permitan que miles de personas también inocentes mueran en Canarias y a pocos kilómetros de sus costas”.

En este sentido, Fernando Clavijo insistió en la rápida respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez en el caso de la crisis migratoria de Ceuta o en el de la evacuación y acogida de familias afganas. “Estamos a favor de que España responda, de lo que no estamos a favor ni vamos a ser cómplices es de un Gobierno hipócrita que mientras lo hace deja sola a las Islas en una situación de emergencia humanitaria”.

El secretario general nacional de Coalición Canaria también se refirió a las palabras del Rey de Marruecos sobre la restitución de las relaciones diplomáticas con España. Al respecto, advirtió que “las aguas canarias no están ni en debate, ni en negociación, ni permitiremos que se pongan sobre la mesa y mucho menos que sean la moneda de cambio para restablecer las relaciones entre ambos países. No vamos a agachar la cabeza ni vamos a permitir que España sacrifique a Canarias”, apostilló.

Doble rasero y oportunismo

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Derechos Sociales, Cristina Valido, criticó el “doble rasero y el oportunismo” de un Gobierno de España que mientras interviene en otros conflictos “sigue sin actuar de manera clara ante una crisis migratoria que es un drama humanitario que se cobra cada día la vida de personas, que no respeta los derechos de las personas que consiguen llegar y que mantiene a 2.700 menores no acompañados en un sistema de acogida en las Islas desbordado”. En este contexto, Valido reclamó al Estado “la misma atención” que mantiene con otros dramas humanitarios porque aquí y a pocos kilómetros “miles de personas también mueren de hambre, ahogados o en conflictos”.

Asimismo, criticó duramente la hipocresía de un Gobierno de Canarias que “mientras se queja porque es incapaz de sostener a estos 2.700 menores y de la falta de compromiso y financiación del Gobierno de España, abra la puerta a la acogida de refugiadas afganas, situación que nos parece bien si no viniera de una Consejera (Derechos Sociales) que amenaza cada día y que asegura que ‘no va a permitir’ al Estado que no coopere en la atención de los menores, situación que lamentablemente, permite hace mucho tiempo”.

La dirigente nacionalista enumeró las iniciativas que han llevado a cabo los nacionalistas canarios frente a la falta de respuestas del Estado y a la complicidad y sumisión del Gobierno canario, entre ellas, señaló a la Comisión de Migración aprobada en el Parlamento a instancias del Grupo Nacionalista Canario hace dos años, que sigue “sin ver la luz dos años después de su aprobación”; o la redacción del Plan Integral de Acogida con el fin de “plantarnos en Madrid con argumentos y cifras y exigir financiación y medios para hacer frente a este drama humanitario”. Asimismo, recordó que la consejera de Derechos Sociales es también la presidenta del Foro Canario de Migración pero “¿cuántas reuniones ha convocado para analizar la situación, tomar decisiones o hacer presión ante el Estado o Europa?”.

Valido apuntó que mientras se habla de Afganistán o de Turquía “no se habla de esta parte de África que no interesa a nadie y en la que estamos nosotros”. En este sentido, apuntó “deberíamos hacer lo posible por ponerla en la mesa en España y en Europa porque también mueren millones de personas ahí dentro millones de personas y fuera, jugándose la vida en cayucos o pateras”. Asimismo, insistió “creo que nuestra gente lo merece, creo que lo merecen los menores inmigrantes no acompañados a los que no vamos a poder darles una oportunidad aquí porque no tenemos capacidad, lo merecen la cantidad de hombres y mujeres que cada día se subieron un cayuco sin ninguna garantía, merecen que alguien preste un poco de atención y empiece a establecer medidas para que esto se detenga”, concluyó.