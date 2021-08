El senador del Grupo Parlamentario Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, exige al Gobierno de España que instale el radar del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en la zona norte de Lanzarote antes que empiecen las llegadas masivas de los próximos meses. "El Gobierno debe intentar frenar las llegadas y que no se repitan las cifras de septiembre del 2020 que alcanzamos las 2.148 llegadas en un solo mes", afirma el senador. Además, Ramos pide dotar a la Guardia Civil y Policía Nacional de mejores herramientas para hacer frente a la llegada de pateras a las costas Canarias y que se cumpla estrictamente con la ley de extranjería, con los acuerdos internacionales y los protocolos de la Unión Europea.

El 7 de octubre de 2020 el pleno de Senado aprobó una moción, que entre otras cosas, instaba al Gobierno de España a instalar el Radar SIVE de la zona norte de Lanzarote, en un plazo máximo de seis meses. Este plazo ya se ha cumplido y el radar sigue sin instalarse.

En lo que va de año de 2021 han llegado a Canarias 8.222 personas de forma irregular, en el mismo periodo de 2020 habían llegado 3.364, esto supone un 144,4% más. La situación es insostenible y no podemos llegar a los niveles que se llegó a finales de 2020 con más de 23.000 llegadas y con unos datos de muertes en el mar de más de 2.000 personas.

Ramos ve lamentable que el Gobierno no lleve a cabo el mandato del Senado, incluso contando con el voto a favor del PSOE. "Es intolerable que lo que se aprueba entre todos los partidos políticos, el Gobierno no lo ponga en marcha y no es la primera vez". Es por ello, que el senador ha recordado que han vuelto a registrar una moción para que el radar quede instalado en un plazo máximo de un mes y evitar así más muertes.

Por último, el senador por Gran Canaria denuncia que Canarias está siendo el epicentro de una crisis migratoria procedente del continente africano sin precedente en la última década y la llegada masiva de miles de personas al archipiélago, en condiciones infrahumanas y con alto riesgo de pérdida de vidas, ha alcanzado niveles insoportables para cualquier territorio normal, máxime en territorio insular, fragmentado y ultraperiférico como el de las Islas Canarias y el Gobierno debe poner soluciones inmediatas y no abandonar a las islas como han hecho. Lamenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje de vacaciones a Lanzarote no haya anunciado la instalación del radar SIVE, en esa misma isla, lo que demuestra su poco compromiso con el problema que está sufriendo Canarias