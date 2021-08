El desembarco de migrantes en Canarias se duplica en lo que va de año

El número de migrantes africanos que ha desembarcado en Canarias a lo largo de este año se ha duplicado con respecto al mismo periodo de 2020, que fue el segundo año con más llegadas a las Islas en lo que va de siglo. En el año de pandemia, a las costas de Canarias arribaron un total de 23.023 personas, por lo que estuvo cerca de superar el hito histórico de llegadas producido en 2006, durante la que se denominó la crisis de los cayucos en la que hicieron el mismo camino 31.678 migrantes.

Durante este año 2021, en lugar de empezar a remitir, la situación ha seguido empeorando. El último balance publicado por el Ministerio del Interior revela que, hasta el 15 de agosto, 8.222 personas habían llegado en pateras o cayucos a Canarias o habían sido rescatadas en aguas de su entorno, lo que supone un 144% más que el año anterior de hombres, mujeres y menores que han arribado a las costas canarias desde Marruecos.

De ahí que Coalición Canaria (CC) haya mostrado su preocupación ante el «silencio», el «desprecio» y la «hipocresía» del Gobierno de Canarias y el Gobierno español con respecto a esta situación. «Canarias sola no puede hacer frente a la crisis migratoria», señaló el senador por CC, Fernando Clavijo, que afeó que el Gobierno de Pedro Sánchez sea capaz de dar una rápida respuesta a la crisis afgana pero no haya hecho lo propio con Canarias que lleva casi un año y medio sufriendo la llegada masiva e irregular de migrantes desde las costas africanas.

Asimismo, el expresidente autonómico miró con recelo el silencio de Sánchez con respecto a las últimas declaraciones del rey de Marruecos, Mohamed VI, que expresó su deseo de abrir una nueva etapa en la relación con España pero que supeditó parte del trato a debatir sobre las aguas territoriales canarias. «No vamos a permitir que se hagan con nuestras aguas», sentenció Clavijo.

Por su parte, Cristina Valido remarcó que, en poco tiempo, es posible que Canarias vuelva a convertirse en el «foco de la vulneración de derechos humanos» pues de nuevo no tendrá capacidad suficiente como para hacer frente a la llegada de migrantes que se avecina. «Lo llevamos tiempo advirtiendo y no queremos ser cómplices», insistió Clavijo. Para Cristina Valido es claro que «las cifras van a crecer».

«No hace falta investigar mucho sobre el tema para entender en qué puede derivar el cambio climático, la guerra, los conflictos políticos y la hambruna en un territorio que se encuentra a 100 kilómetros de Canarias», remarcó Valido. «Nos hemos acostumbrado», añadió Clavijo. Y es que los nacionalistas, tras conocer las noticias de fallecimientos que se han producido en los últimos días en el Atlántico, así como las nuevas llegadas de pateras a las islas menores, reprocharon la posición del Gobierno de Canarias con respecto a la gestión migratoria, y recordaron que aún hay 2.700 menores inmigrantes en las Islas de los que hacerse cargo. «Canarias no puede soportar sola toda la cuota de solidaridad», planteó.

Asimismo, ambos representantes del partido de la oposición criticaron las declaraciones institucionales del Gobierno de Canarias sobre la crisis de Afganistán, como la que realizó Noemí Santana en su cuenta de Twitter, donde señalaba que desde el Gobierno se iba a «estudiar cuántos recursos podemos poner para acoger a mujeres y niñas afganas». «No estamos en desacuerdo con la medida, pero no es coherente cuando nos llegan centenares de migrantes de manera ininterrumpida», señaló Valido. En este sentido, recordó todas aquellas iniciativas parlamentarias que no han llegado a ponerse en marcha. Se refirió así a la aprobación en el Parlamento canario, con el beneplácito de todos los grupos, de la creación de una Comisión de Migración, que «jamás se ha constituido” o el compromiso de diseñar un Plan Integral para la Atención a la Inmigración que ya tiene dos años y del que «aún no se sabe nada».