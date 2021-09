El Parlamento pide amparo a la Justicia en defensa del fuero: «El REF no se toca»

«Con el REF no se juega; el REF no se toca». Fueron dos de las frases más repetidas durante el pleno extraordinario en el que el Parlamento acordó ayer presentar sendos recursos de inconstitucionalidad contra las dos leyes estatales que vulneran el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía. Dos textos –la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y el Real Decreto de medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética– que salieron de las Cortes Generales y del Consejo de Ministros sin la previa y preceptiva consulta a la Cámara canaria, que debe emitir su parecer cuando, como es el caso, una normativa nacional modifica el fuero isleño. Detrás de esta negligencia en la tramitación de ambas leyes hay, además, un serio perjuicio a la industria audiovisual del Archipiélago, que ha visto cómo en Madrid se reducía de forma unilateral el diferencial fiscal en favor de los rodajes en la Comunidad Autónoma. Este incentivo tributario, que no es caprichoso sino una medida para compensar los mayores costes que supone rodar en las Islas, se ha visto reducido –la diferencia del 80% se ha quedado en el 24%– tras el hachazo en Madrid.