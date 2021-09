CC pide fijar el reparto de los menores migrantes en la ley de presupuestos

Coalición Canaria (CC) cree que la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) da una oportunidad para establecer la tutela compartida de los casi 3.000 menores inmigrantes que están a cargo de la Comunidad Autónoma, una cifra que excede con mucho la capacidad de acogida y atención de las Islas. Es verdad, reconocen los nacionalistas, que legislar sobre esta cuestión en la ley de los PGE no sería la fórmula más ortodoxa para resolver la sobrecarga en los servicios públicos del Archipiélago, pero no es menos cierto que «no sería ni la primera ni la última vez», puntualizó el secretario general de CC, Fernando Clavijo, que se aprovecharía la normativa de los PGE para resolver asuntos no estrictamente presupuestarios.