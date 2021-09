El PSOE cree que no cabe el incentivo extra al cine en las ‘Islas Verdes’

El PSOE interpreta que la deducción fiscal en favor de las producciones audiovisuales –películas, documentales, series– rodadas en La Palma, La Gomera o El Hierro, las llamadas Islas Verdes, tiene el mismo límite que para las grabaciones que se llevan a cabo en el resto del Archipiélago. Los socialistas entienden así que el tope del incentivo debe ser en todas las islas un 80% superior al que se establezca para el resto del país. A su juicio, no hay base jurídica para que el límite de la deducción sea en las Islas Verdes un 100% superior al que se fije para la Península, o lo que es lo mismo: un 20% más que en las otras cinco islas. Esta es la razón, explican desde el partido, de que la enmienda del PSOE en Madrid –secundada por Nueva Canarias– para restablecer la deducción tras los cambios en el Senado y el Gobierno central no mencione a las Islas Verdes. Es decir, no hubo ni olvido ni despiste, aseguran, sino que consideran que esa ventaja fiscal extra para La Palma, La Gomera y El Hierro «solo afecta a determinadas inversiones turísticas». Una interpretación distinta a la del PP y Coalición Canaria (CC). Los nacionalistas sí incluyeron en su enmienda –vetada ayer porque afectaría a los presupuestos estatales en 1,8 millones– el diferencial del 100% para las Islas Verdes, una tesis que ayer apoyó el diputado nacional del PP Asier Antona y que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aseguran desde CC, dio por buena en un informe del 5 de mayo de 2020.