CC pide «responsabilidad» a Torres para evitar la muerte del plátano

Clavijo afirmó que «seguiremos peleando hasta el último minuto, como hemos hecho todos estos meses junto al sector, al lado de los 8.000 pequeños productores para conseguir hacer ver a todas las fuerzas políticas en Madrid que sin una excepcionalidad al plátano, el cultivo muere». Apuntó además que se trata de un importante sector para la economía canaria y de un aspecto destacado para el paisaje canario. «Un paisaje que, en el caso de que el PSOE siga empeñando en ir contra el sector y contra las Islas y se niegue a aprobar una excepcionalidad para este cultivo único y que no compite con ningún otro en todo el territorio estatal, va a desaparecer», concluyó el nacionalista.

De esta manera, hizo especial hincapié en que solo con «voluntad política se evitaría un enorme problema para las islas» porque «ya no caben ni excusas ni promesas ni medias tintas». Por ello, exigió al PSOE canario, al que acusó de «decir una cosa aquí y defender otra en Madrid» que «se posicione y aclare si está del lado de Canarias o, una vez más, del lado de Madrid», así como, instó al presidente Torres a aclarar si «quiere que el plátano canario desaparezca», pidiéndole su mediación ante al Gobierno central.

Migración

El Consejo Político Nacional también abordó «el drama migratorio» y la falta de respuestas del Gobierno de España. Clavijo recordó que Canarias soporta sola la acogida de casi 3.000 menores no acompañados y no ha recibido ninguna ayuda hasta el momento. Siguiendo con los datos, el también senador expresó que las Islas han vivido 21 días continuados con llegadas de pateras y más de 500 fallecidos tan solo en agosto.

En este sentido, lamentó que el PSOE haya paralizado las conclusiones de la ponencia migratoria en el Senado propuesta por los nacionalistas y por la que pasaron 37 entidades y expertos, entre ellos, Cruz Roja, Acnur, CEAR y Amnistía. «Fueron personas a las que se les consultó para que aportaran sus experiencia y a las que ahora, por puro interés político, se intenta silenciar», sentenció Clavijo.

«Parece que Canarias no es Europa, que no es España», comentado el líder de CC, quien reiteró que al Gobierno español no le preocupan lo que ocurra a esas personas que huyen del hambre y la miseria, y añadió que el Ejecutivo canario es cómplice de la situación con su actitud «sumisa y cobarde».

Otro de los asuntos debatidos ayer fue el incierto futuro del puerto de Fonsalía y los problemas de tráfico en tierra en Tenerife. Precisamente ayer, Nueva Canarias (NC) y sus representantes en Tenerife aprobaron el rechazo a esta nueva infraestructura portuaria en la isla y el presidente de la formación, Román Rodríguez, recordó que el puerto de Fonsalía no forma parte de los compromisos del pacto de gobierno por el desacuerdo entre los partidos del cuatripartito, ya que el PSOE de Tenerife y ASG son favorables al puerto mientras que NC y Podemos se oponen.

En cualquier caso, Fernando Clavijo sentenció que «el puerto de Granadilla está en disposición de albergar tráfico de pasajeros, los espacios del de Los Cristianos se han mostrado insuficientes y las infraestructuras del aeropuerto del Sur son inaceptables». En este último aspecto, apuntó a la necesidad de que Aena se comprometa más allá de con la redacción del proyecto de ampliación con la construcción de una nueva terminal, lo que también demandas los empresarios de la isla.