Canarias no va a necesitar una ‘segunda vuelta’ para repartir las ayudas a pymes

La Comunidad Autónoma no necesita una segunda convocatoria para gastar todo el dinero transferido por el Estado –1.144 millones de euros– para ayudas a empresas y trabajadores autónomos. Aunque la vicepresidenta económica del Gobierno central, Nadia Calviño, anunció ayer que se está preparando un texto aclaratorio del real decreto ley que regula estas subvenciones directas con el objetivo de que los Ejecutivos regionales puedan sacar adelante una segunda convocatoria de ayudas, en el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres dan por descontado que no se hará uso de esta segunda vuelta. El ritmo de concesión y entrega de las subvenciones va según lo previsto y, por lo tanto –y salvo imprevisto de última hora–, no hará falta aplicar el nuevo real decreto ley en la Comunidad Autónoma.

«Estamos preparando una aclaración de este real decreto ley para que las Comunidades Autónomas que tengan recursos y que quieran sacar una convocatoria adicional lo puedan hacer y puedan ejecutar las ayudas al máximo de aquí a final de año», explicó Calviño durante una entrevista con Telecinco recogida por Europa Press. «Creemos que con esta primera convocatoria podrá ser suficiente», explicó el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, que añadió que si todo continúa como hasta ahora, «solventaremos en su totalidad» las ayudas. De hecho, la propia ministra expuso que el Gobierno, con el decreto aclaratorio, está pensando en las regiones rezagadas, y este no es el caso de las Islas.