El conflicto de los interinos se estanca en las Islas pero avanza la ley estatal

El proyecto se tramita en el Congreso por la vía de urgencia pero se ha ampliado el plazo para la presentación de enmiendas, por lo que la ley se aprobará en octubre. La pelota está en el tejado del PSOE y de Hacienda, que tendrán que alcanzar un acuerdo de mínimos con sus socios para que la norma salga adelante en la Cámara Baja ya que, en caso contrario, la solución al actual abuso de la temporalidad volvería a quedar en el aire.

El comité de huelga critica que el Gobierno regional no busque soluciones al conflicto

En el ámbito de las mesas de trabajo creadas entre el comité de huelga y la Administración autonómica canaria, las diferencias se mantienen porque la última propuesta del Ejecutivo no convence a los representantes de los empleados. Función Pública plantea oposiciones abiertas y «amables» para los grupos inferiores de los empleados mientras a los técnicos superiores se podrían estabilizar mediante concursos de méritos. Sin embargo el comité de huelga ve «discriminatoria» esta solución y exige que todas las categorías se estabilicen de la misma forma.

Sin fecha aún para la próxima mesa de trabajo, los dirigentes sindicales preparan un documento con propuestas concretas para que los representantes de la Administración las analicen y ver su viabilidad jurídica y legal. Mientras tanto, las movilizaciones se mantienen y tras el paro parcial de ayer ahora seguirán cuatro jornadas de huelga total en la última semana de septiembre.

Los empleados interinos ven con «frustración» e «indignación» la posición del Gobierno regional, que vuelve a remitir a la legislación básica estatal para no admitir una fijeza sin concursos al no estar permitida por el ordenamiento jurídico español. Mientras tanto, la división sindical se mantiene ya que tanto UGT, como CCOO y CSIF esperan por la solución que venga del Estado y ven inviables las reivindicaciones de los sindicatos que forman parte del comité de huelga, en este caso Intersindical, Sepca y Co.bas.

Objetivos mínimos

Los sindicatos de ámbito nacional presionan a los partidos en el Congreso para lograr unos objetivos mínimos en la ley con el fin de que se establezca un concurso de méritos para los empleados temporales en situación de abuso con más de tres años de antigüedad, la paralización de los procesos de estabilización actuales, que los procesos sean no eliminatorios y diferenciados de las oposiciones abiertas y que las indemnizaciones que se establezcan sean mayores que las establecidas por el Gobierno en un primer momento.

Las movilizaciones se mantienen y a final de mes habrá cuatro jornadas de paro total

En julio el Gobierno consiguió salvar in extremis y por un voto el real decreto para la reforma de los interinos y el Congreso pudo convalidar la norma, tras el apoyo de ERC. No obstante, ello fue posible a costa de ceder a su tramitación como proyecto de ley, lo que permite a los partidos proponer enmiendas para modificar el texto ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La titular de Función Pública, María Jesús Montero, avanzó su disposición a incorporar novedades, como el compromiso de que los eventuales de la Administración que lleven 10 años en la misma plaza no tengan que pasar por una oposición, algo que beneficia a una buena parte de los interinos canarios ya que en la mayoría de los casos se trata de personal que trabaja de forma consecutiva para la Administración autonómica hasta más de dos décadas, sin que se les haya estabilizado sus puestos de trabajo en todos estos años.