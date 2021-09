El Estado abre la mano y evalúa incluir el Posei en el cálculo del precio del plátano

NC insta a que los cambios se aprueben ya mañana en la Comisión del Congreso

El debate se abordará mañana en la Comisión de Agricultura del Congreso, suspendida la semana pasada, donde se aprobará el texto antes de pasar al Senado. Todo indica que el PSOE seguirá rechazando las enmiendas de NC y CC para incluir la excepción al plátano de las nuevas norma de comercialización del conjunto de productos agrimentarios españoles, pero con toda probabilidad avanzará la presentación de una enmienda nueva cuando la ley se tramite en la Cámara alta, dentro de dos semanas, en la que asumirá la inclusión del Posei en el cálculo del coste de producción. El ministro Planas, de hecho, ya se comprometió a ello con los productores hace unos meses, pero a la hora de la verdad no se trasladó al texto de proyecto de ley ahora en discusión.

Esta misma propuesta es la que pretende defender el diputado de NC, Pedro Quevedo, a través de una enmienda transaccional a la que él mismo presentó, idéntica a la presentada por Ana Oramas, de CC. Aunque inicialmente los servicios jurídicos del Congreso advirtieron a Quevedo que dicha enmienda no podría tramitarse por considerarse una enmienda nueva, y no en realidad una transaccional, el diputado está estudiando con los letrados alguna fórmula alternativa para poder defenderla y que se pueda votar. De no lograrlo, mantendría la inicial.

La propuesta sí podría presentarse como enmienda nueva cuando la ley pase al Senado, que es lo que pretende hacer el PSOE si finalmente el Ministerio la asume y la autoriza, pero NC, sin representación en la cámara territorial, quiere amarrar ya esa medida y que se incorpore al texto normativo mañana en el Congreso.

La propuesta de Quevedo, que se limita, según explica el diputado, a recoger el acuerdo previo entre plataneros y Ministerio, propone la adición de un nuevo apartado con tres puntos concretos determinando los preceptos que se aplicarán al plátano en los artículos 9.1 c), 9,1 j) y 12 ter, que son los que el sector pretende sortear para el producto canario

En el primer apartado señala que «en la determinación del coste efectivo de producción en las operaciones comerciales de la cadena alimentaria de la IGP Plátano de Canarias se imputarán las ayudas directas o indirectas que perciba el productor o la explotación agraria». El segundo apartado establece que «las organizaciones de productores de plátanos computarán como precio, el precio medio de todas sus ventas de Plátano de Canarias IGP a todos sus clientes en cada año natural» y que «en las transacciones posteriores realizadas entre los operadores de esta cadena alimentaria, se considerará como coste efectivo de producción el precio pagado por el adquirente al operador inmediatamente anterior por categoría». Finalmente, se reconoce que «el comprador y la organización de productores que haya realizado la venta, tendrán la obligación de fijar en el contrato el precio del producto, pudiendo hacerlo hasta una semana después del proceso de maduración en destino del plátano de Canarias».

Los socialistas descartan relajar las condiciones de la nueva norma a los afectados por la lava

En todo caso, lo que sí es seguro que se aprobará mañana en la Comisión de Agricultura es la enmienda ya presentada por el PSOE, en la que se permite a los productores vender a pérdidas en algún momento del ciclo productivo siempre que el resultado final de la producción arroje beneficios, algo que se podría lograr computando las ayudas del Posei como parte del coste efectivo de la actividad. Lo contrario sería asumir que el sector estaría condenado a vender siempre por debajo del mercado.

La enmienda socialista, en consonancia con lo exigido por el Ministerio, obliga, eso así, a reflejar el precio de venta en el contrato de comercialización, «algo que no se puede hacer porque ya está regulado desde el 2013 y sería una ilegalidad contemplarlo. En todo contrato tiene que aparecer el precio», asegura el grupo mayoritario del Congreso.

La emergencia de la lava

Una de las cuestiones que se pondrá sobre la mesa en el debate de mañana en la tramitación del proyecto de ley es la emergencia que vive el sector en La Palma, donde se cultiva el 35 % del total de la producción en todo el Archipiélago, y la posibilidad de que esta circunstancia se tenga en cuenta. Será uno de los argumentos que defenderá Quevedo en la defensa de sus enmiendas. Sin embargo, fuentes de la negociación por parte del PSOE sostienen que «ambas cosas quizá no deban mezclarse» porque «la Ley de Cadena Alimentaria tiene que ser la misma para todos los productos, aunque los perjuicios causados por el volcán en La Palma se puedan paliar por otra vía».

«Se habilitarán ayudas al sector y a los agricultores afectados, pero no conviene mezclar ambas cosas. Quienes han perdido la plantación no tienen nada que vender, ni a precios de coste, ni a beneficios, ni a pérdidas, el volcán se lo ha llevado. Eso tendrá que tener otro tipo de ayuda, pero no necesariamente tienen que aparecer en esta ley», afirman.