El Gobierno deriva a 240 mayores que ocupan plazas sanitarias a residencias

En su intervención, la consejera de Derechos Sociales expuso que en los próximos días quedará rubricada la orden, en la que la que se ha trabajado de manera coordinada con el área de Sanidad del Gobierno de Canarias, que autorizará la derivación de estas personas -en principio 240- a través de un régimen de conciertos con entidades privadas para la provisión de plazas de centros acreditados en el ámbito de la dependencia.

Para Santana, la nueva orden va a suponer que mientras estos mayores obtienen la resolución de la dependencia tengan una atención apropiada en un centro adecuado a sus necesidades y que, además, no estén ocupando una cama hospitalaria que otros pacientes puedan necesitar. «Eso sumado a que no tendrán, en determinados casos, que retornar a un domicilio donde estén desatendidos o en condiciones de insalubridad», expresó. Para la consejera, la orden dará respuesta a una parte de la población que, tras el alta hospitalaria por el proceso de salud que motivó el ingreso, no puede retornar a su domicilio por ser dependiente en las actividades básicas o no se dan las condiciones para su cuidado en la residencia habitual.

Santana critica que los gobiernos anteriores nunca hicieron efectiva esta medida

En este contexto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, informó en el pleno a una pregunta de la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, sobre las medidas tomadas para mejorar la situación de las residencias de mayores en Canarias, que la Consejería de Derechos Sociales ha realizado en lo que va de año un total de 33 inspecciones y ha sancionado a dos centros al detectarse deficiencias varias.

Vidina Espino se refirió en su pregunta al informe de la Diputación del Común, en donde se alertaba de ratas, chinches o brotes de sarna en algunas residencias, documento al que ni el Parlamento ni el Gobierno hicieron caso desde que se registró en la Cámara regional en noviembre del año pasado. Al salir en los medios de comunicación recientemente, se debatió en el Parlamento.

El Ejecutivo refuerza las inspecciones y sanciona a dos geriátricos al detectar deficiencias

Torres volvió a insistir, como en anteriores ocasiones, que el informe se refiere a un periodo determinado -2019- antes de la pandemia, y se visitaron 30 residencias de las 232 que tiene Canarias. De esa treintena, cinco no contestaron a las observaciones del Diputado del Común, y ya se han realizado inspecciones y se han sancionado a dos. En cualquier caso, reiteró que no se ha de generalizar y se refirió a lo comentado por la propia Fiscalía de Mayores que ha reconocido la labor de las residencias en Canarias y que las deficiencias que se han detectado en algunos centros no es la realidad de las 232 residencias que hay en el Archipiélago. Con todo expuso que es preciso resolver algunas situaciones y por eso se han reforzado las inspecciones y sancionado a dos. Además, el presidente subrayó que con la covid, Canarias pasó un «examen» en las residencias, y se hizo una «buena gestión».