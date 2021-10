Canarias sube al podio de la ejecución presupuestaria pese al ‘parón’ inversor

Canarias está en el podio de las Comunidades Autónomas con mayor nivel de ejecución presupuestaria. Solo Murcia y Cataluña han gastado en lo que va de año un mayor porcentaje del dinero consignado en sus cuentas públicas. Las Islas se colocan así entre las tres regiones del país con mejor ritmo de cara a cerrar 2021 con un alto nivel de ejecución, lo que significa que al cabo del año se habrá gastado de manera efectiva la mayor parte de los fondos previstos en los presupuestos autonómicos. Algo que en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias dan por descontado. El lunar sigue estando, eso sí, en el capítulo de las inversiones, tanto las que lleva a cabo directamente el Ejecutivo regional como las que ejecuta la Administración local –cabildos y ayuntamientos– con el dinero que le transfiere el Gobierno. De hecho, el Archipiélago no solo se cae del podio en este capítulo presupuestario –de notable importancia porque las inversiones en obra pública se traducen en puestos de trabajo directos e indirectos–, sino que incluso pasa a la cola del país. No obstante, desde el Ejecutivo recuerdan que «los procesos de maduración» de la inversión pública son largos, por lo que no suele ser hasta el último trimestre del año –a veces incluso hasta las últimas semanas– cuando la ejecución presupuestaria refleja el verdadero esfuerzo inversor de la Administración.