El Gobierno canario celebra que PSOE y Podemos hayan desbloqueado la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para que su tramitación se inicie de forma inmediata, pero exigirá que las Islas queden exentas de la aplicación del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. La aplicación de este tipo mínimo implicaría de forma automática el recorte del diferencial fiscal –en este caso en el Impuesto sobre Sociedades– que el REF consagra para la Comunidad Autónoma.

Así lo advirtió ayer el vicepresidente del Ejecutivo canario y consejero regional de Hacienda, Román Rodríguez (Nueva Canarias), al ser preguntado en una rueda de prensa sobre el futuro de Europa por el acuerdo al que han llegado los socios del Gobierno nacional en materia fiscal.

El también presidente de Nueva Canarias respaldó la propuesta que PSOE y Podemos han puesto sobre la mesa de la tramitación presupuestaria, al estimar que «se tiene que poner coto a la evasión fiscal de las minorías poderosas», pero recalcó que la aplicación de esta medida en Canarias supondría, de hecho, «la desaparición de los incentivos» que amparan en esta comunidad tanto su Régimen Económico y Fiscal como su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea.

Hay que recordar que el establecimiento de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades no es una medida original, sino que viene siendo discutida incluso en instancias internacionales. El riesgo para Canarias es que se haga tabla rasa y no se tenga en cuenta que el REF –que para las entidades bajo el paraguas de la Zona Especial Canaria establece un tipo en Sociedades del 4%, por ejemplo– no tiene nada que ver con los regímenes opacos ni mucho menos con los paraísos fiscales. El REF es, de hecho, una herramienta para compensar a un territorio, para más inri región ultraperiférica europea, por su lejanía respecto del continente y todo lo que ello le supone en forma de sobrecostes y hándicaps al desarrollo.